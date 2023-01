Fleurance : le centre-ville passe à 30 kilomètres-heure

Depuis ce lundi 16 janvier, le centre-ville de Fleurance, dans le Gers, passe à 30 kilomètres-heure. La Municipalité justifie son choix par des préoccupations de sécurité et de bien-être des habitants.

La zone 30 km/h de Fleurance © Mairie de Fleurance

Comme c’est le cas dans plus en plus de villes, la commune de Fleurance, dans le Gers, vient d’annoncer le passage de toutes les rues du centre-ville historique à 30 kilomètres-heure. Cette mesure est entrée en vigueur dès ce lundi 16 janvier, et fait suite à l’expérimentation de limitation de vitesse de circulation sur le boulevard Paul Valéry. Selon la Mairie de Fleurance, cette décision est motivée par deux préoccupations majeures : celle de la sécurité et celle du bien-être des habitants.

« L’objectif premier est de limiter le nombre d’accidents à l’intérieur de la ville », explique la Commune. En effet, d’après le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), le risque de décès lors d’un choc avec un piéton ou un cycliste à 50 kilomètres-heure est multiplié par 9 par rapport à un accident qui a lieu à 30 kilomètres-heure. Une statistique qui s’explique par le temps de réaction au freinage : « À 30 km/h, il faut 13 mètres pour s’arrêter alors qu’à 50 km/h, l’automobiliste aura parcouru 14 mètres avant même d’avoir commencé à freiner et s’arrêtera à 29 mètres », souligne la Municipalité.

Au-delà de l’aspect sécuritaire de la mesure, la Mairie souhaite ainsi améliorer le cadre de vie des Fleurantins. Car la réduction de la vitesse en centre-ville participera logiquement à une diminution du bruit et de la pollution liée au trafic qui se trouvera fluidifié. Cette décision permettra également de favoriser les modes de déplacement doux comme le vélo et la marche. D’ailleurs, à l’attention des usagers des transports doux, la Mairie rappelle que « la circulation en sens interdit est interdite sur la commune pour les vélos et trottinettes ».