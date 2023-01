Attention, Blagnac généralise les 30 km/h dans toute la ville

La mairie de Blagnac annonce que la limite de vitesse sera fixée à 30 km/h dans toute la ville à partir du lundi 16 janvier. Elle souhaite réduire les accidents et les nuisances.

Chauffeur, n’appuie pas sur le champignon à Blagnac. À partir du lundi 16 janvier, la municipalité mettra en place une limitation de vitesse unique dans l’ensemble de la ville. Les véhicules circulants à Blagnac ne pourront pas dépasser les 30 km/h.

« Cette décision est destinée à sécuriser la cohabitation entre les usagers de la rue, les piétons et les vélos de plus en plus nombreux et afin de juguler la vitesse excessive de trop nombreux véhicules circulant à Blagnac », indique la Mairie dans un communiqué publié mardi 10 janvier.

Les atouts des 30 km/h à Blagnac

Pour justifier la généralisation de la limite de 30 km/h, la municipalité de Blagnac met en avant des bénéfices en matière de sécurité routière. Elle cite notamment la « diminution du risque d’accidents et de leur gravité grâce à l’élargissement du champ de vision et la réduction des distances de freinage. En cas d’impact entre une voiture et un piéton ou cycliste, le risque de mortalité est divisé par six. »

Sans oublier une amélioration du cadre de vie : « baisse des nuisances sonores et de la pollution de l’air, diminution des sources de pollution visuelle avec la disparition de quelque 450 panneaux de signalisation (50km/h, fin de zone 30 et autres). »

Une mesure du plan de mobilité de la ville

La modification de la limite de vitesse est une des mesures du plan de mobilité communal de Blagnac. La Mairie insiste sur un point, « la voiture n’est ni la mal-aimée, ni niée, mais clairement contrainte à cohabiter avec d’autres modes de déplacements écologiques ».

Parmi les autres mesures mises en place, figurent notamment la dissuasion du trafic de transit par les utilisateurs de GPS, l’encouragement des déplacements à vélo, ou encore l’amélioration de la circulation du tramway.