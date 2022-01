Présidentielle 2022 : Christiane Taubira en visite en Ariège

Le collectif de soutien à la possible future candidate à la prochaine élection présidentielle, nommé “Taubira 2022”, vient d’annoncer la venue de Christiane Taubira en Ariège ce jeudi 6 janvier pour échanger autour de l’écologie.

Christiane Taubira se déplace en Ariège ce jeudi 6 janvier. C’est ce qu’annonce le collectif de soutien à la possible future candidate à l’élection présidentielle sur Twitter. L’objectif de ce déplacement sera de « défendre sa vision de l’écologie, et plus particulièrement du développement durable », expliquent ses partisans.

Selon les informations rapportées par la Dépêche du Midi, elle se rendra d’abord à l’usine de méthanisation de Saverdun, avant de rencontrer les lycéens de l’établissement agricole de Pamiers et de conclure sa visite dans une ferme biologique située sur la commune de Montaut.

Candidate à la prochaine élection présidentielle ?

Ce n’est pas la première fois que l’ancienne Garde des Sceaux effectue ce genre de déplacement après avoir “envisagé” une potentielle candidature à l’élection présidentielle 2022 dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. C’est même la quatrième. En effet, Christiane Taubira s’est déjà rendue à Saint-Denis ce mardi 4 janvier pour aller à la rencontre des citoyens, à Vierzon le 19 décembre pour soutenir le personnel soignant et Cergy le 22 décembre pour une visite autour de la jeunesse et de la précarité.

Ce qui compte, c'est vous. ChT pic.twitter.com/ZSxVLpeaim — Christiane Taubira (@ChTaubira) December 17, 2021

Pour rappel, la possible candidate milite pour un rassemblement autour d’un seul et même candidat à l’élection présidentielle, alors que la gauche peine à monter dans les sondages. « Il y a des candidatures de personnes de grande valeur […] mais je constate l’impasse », a-t-elle déploré dans cette vidéo publiée le 17 décembre dernier. Toutefois, sa décision n’est pas encore connue et Christiane Taubira a donné rendez-vous « à la mi-janvier » à ses partisans pour apporter plus de réponses.