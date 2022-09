Ariège. Les élus de Lavelanet se penchent sur l’éclairage public

À l’heure de la sobriété énergétique, les élus de Lavelanet, en Ariège, veulent repenser complètement l’éclairage public de la commune.

Le projet est sur la table. Alors que les questions liées à la sobriété énergétique sont sur toutes les lèvres, les élus de Lavelanet, en Ariège, veulent repenser complètement l’éclairage public de la commune.

« L’éclairage public de la ville, assez complexe, est à repenser entièrement. La gestion de l’ensemble du réseau doit être poursuivie et le Syndicat départemental d’énergies de l’Ariège (SDE 09) va nous apporter un soutien indispensable », explique Marc Sanchez, le maire de cette commune de six-mille habitants dans les colonnes de La Dépêche du Midi. Le quotidien rapporte qu’une réunion a été organisée avec le SDE ariégeois qui apporte une expertise technique au projet de transition énergétique de la municipalité.

La réflexion sur l’éclairage publique à Lavelanet

Le gouvernement appelle de ses vœux la population, les collectivités et les professionnels à la sobriété énergétique depuis l’explosion du coût de l’énergie. Mais la municipalité se penchait déjà sur les économies d’énergie avant cela. C’est pour cette raison que l’éclairage public a été revu durant les travaux qui ont concerné l’avenue Alsace-Lorraine et la rue Jean-Jaurès. Un diagnostic doit être réalisé durant l’automne.

En attendant, des coupures d’électricité dans certaines zones durant la nuit sont amenées à se poursuivre sur la commune. « L’extinction de l’éclairage public pour une ville comme Lavelanet où sont situés hôpital et gendarmerie est un sujet complexe qui interpelle les élus et soulève différents enjeux, dont celui d’assurer la sécurité des habitants, mais aussi de préserver l’environnement et de réaliser des économies d’énergie, d’autant que les prix de l’énergie sont en constante augmentation”, indique Marc Sanchez à La Dépêche du Midi.