Ariège. Les Urgences de Lavelanet fermées en raison de l’aggravation de la situation sanitaire

Le CHIVA a décidé de fermer temporairement les Urgences du site de Lavelanet en Ariège pour adapter ses capacités en vue de l’aggravation rapide de la situation sanitaire.

Comme lors des première et deuxième vague de Covid-19, au printemps et à l’automne 2020, la direction du Centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège (CHIVA) vient d’annoncer la nouvelle fermeture temporaire des Urgences du site de Lavelanet à partir de ce mercredi 28 juillet et jusqu’au 15 août.

Le taux d’incidence grimpe en flèche

“Une décision qui fait suite à l’aggravation rapide de la situation sanitaire dans le département”, explique le communiqué du CHIVA. En effet, selon le dernier point de situation, le taux d’incidence actuel en Ariège frôle les plus hauts niveaux jamais enregistrés depuis le début de la crise sanitaire.

Renforcer le personnel soignant pour les cas de Covid

Pour la troisième fois, donc, cette fermeture temporaire vise à anticiper un flux d’hospitalisations pourtant relativement stable jusqu’à aujourd’hui. Et ainsi “permettre le renforcement en personnel soignant visant à adapter le capacitaire Covid du CHIVA en période estivale”.

Une réduction récurrente des moyens pour les syndicats

La réouverture du service des Urgences pour le site de Lavelanet au 15 août dépendra de l’amélioration de la situation sanitaire. Pas certain, en tous les cas, que cette nouvelle fermeture soit du goût des syndicats qui dénoncent depuis plusieurs années des décisions s’inscrivant dans la réduction récurrente des moyens hospitaliers en Ariège.