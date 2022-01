Un nouvel hôpital va être construit à Lavelanet d’ici 2025

La mairie de Lavelanet annonce officiellement la construction d’un nouvel hôpital dans la ville. Les travaux débuteront en septembre prochain et l’accueil des patients est prévu pour le premier trimestre 2025. Tous les détails.

Sa construction est actée. Un nouvel hôpital va voir le jour à Lavelanet, dans les Pays d’Olmes en Ariège. « Une très bonne chose », pour le maire de la ville Marc Sanchez, qui annonce que « le programme est désormais lancé » et que « tout va être mis en œuvre pour réaliser ce projet d’importance attendu par nos populations ».

Le permis de construire sera déposé en septembre 2022 et le chantier devrait durer 25 mois. L’accueil du premier patient est donc prévu dès le premier trimestre de 2025. Ce nouvel établissement sera situé en face de la gendarmerie de la ville, au lieu-dit “Moulines et Coussu”, dans la rue du colonel Arnaud-Beltrame.

Services de radiologie, d’urgences, …

L’objectif est de construire une « structure médicale de proximité », poursuit l’édile, dont la gestion sera assurée par la direction du Centre hospitalier intercommunal des vallées d’Ariège (CHIVA). Le futur établissement comprendra un service d’urgences, un service de radiologie conventionnel avec une possibilité d’effectuer des scanners et un centre périnatal qui assurera les consultations pré et post-natales, des cours de préparation à la naissance et de soins aux nouveau-nés, mais aussi des consultations de planification familiale. À cela s’ajoutent 80 lits d’hospitalisation conventionnelle.

Le futur hôpital de Lavelanet confié à l’entreprise Bourdarios

Un jury, composé des directions du CHIVA, de professionnels de santé et d’élus, dont le maire de Lavelanet et président de la communauté de communes du Pays d’Olmes (CCPO) Marc Sanchez, s’est réuni pour décider à qui sera confié le projet. C’est l’entreprise Bourdarios, du groupe Vinci Construction, qui a été retenue pour édifier le nouvel hôpital du Pays d’Olmes.

Pour ce qui est du financement, en tant que réalisation d’intérêt communautaire, l’établissement bénéficiera de fonds d’État, de l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Occitanie, de la Région, du Département de l’Ariège, de la CCPO, de la mairie de Lavelanet, de la Caisse des Dépôts et « d’éventuels fonds de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) d’Occitanie », ajoute la mairie de la ville.