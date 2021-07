Lavelanet. Une boulangerie se mobilise pour garder son apprenti menacé d’expulsion

Une boulangerie de Lavelanet en Ariège a lancé une pétition en soutien à Fodé, apprenti guinéen titulaire d’un CAP, menacé d’expulsion.

Depuis deux ans, Fodé, jeune Guinéen de 18 ans, travaille à la boulangerie “Le Paradis des Gourmands” à Lavelanet en Ariège. Après avoir fui son pays de naissance pour trouver une vie meilleure en Europe, il débarque en 2019 dans le pays d’Olmes, d’abord dans un foyer d’accueil. Avant de s’inscrire en CAP boulangerie et de toquer à la porte de la boutique tenue par Stéphane et Stéphanie Evrard.

Employé modèle dans une boulangerie de Lavelanet

Plus de deux plus tard, ces derniers décrivent un employé modèle, ponctuel malgré les contraintes liées au métier, investi, parlant couramment le Français et désormais autonome dans la fabrication du pain. Fodé vient d’ailleurs d’obtenir son CAP sans difficulté.

Une embauche déjà prévue à l’issue de sa formation

Conquis, les gérants de la boulangerie de Lavelanet envisagent ainsi de continuer à l’aider dans sa formation (brevet professionnel) avant d’embaucher celui qui vit désormais dans un appartement, a passé son permis de conduire et évolue dans le club de football de Laroque d’Olmes.

Une pétition pour aider Fodé à obtenir des papiers

Sauf que le jeune homme est aujourd’hui menacé d’une procédure d’expulsion. Ainsi, en soutien à Fodé mais aussi pour la survie de leur boulangerie de Lavelanet, Stéphane et Stéphanie Evrard ont lancé une pétition adressée à la préfecture de l’Ariège ainsi qu’au Tribunal administratif du département. Près de 2500 signatures ont déjà été recueillies. Fodé, lui, ne souhaite désormais que de pouvoir continuer à apprendre le métier et vivre ici de son travail.