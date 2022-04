La fraude aux emplois dissimulés évaluée à plus de 200 000 euros en Ariège

L’Urssaf a demandé le paiement de plus de deux cent mille euros de redressement suite à de la fraude aux emplois dissimulés en Ariège.

Entre 2020 et 2021, l’Urssaf a demandé le paiement de 209 517 euros de redressement, suite à des constats de fraude aux emplois dissimulés en Ariège. Ce chiffre a été annoncé par Dominique Morosi, responsable régional de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf), lors d’une conférence de presse. Le redressement correspond à la régularisation du paiement des cotisations sociales suite au contrôle d’un inspecteur ou d’un contrôleur. En Haute-Garonne, le montant de la fraude s’est élevé à 25 millions d’euros l’an dernier.

En Occitanie, une vingtaine d’agents et quinze inspecteurs procèdent aussi bien à des contrôles préventifs, au hasard, qu’à des contrôles ciblés, faisant par exemple suite à un signalement ou une suspicion. Ils ont réalisé 14 contrôles préventifs en 2020 et 25 en 2021. Ils ont également fait huit contrôles ciblés en 2020 et sept en 2021. Les contrôles ciblés ont notamment concerné les entreprises de restauration, BTP ou encore de gardiennage.

« Nous savons que nous accordons une attention toute particulière sur les activités de BTP avec des travailleurs souvent payés au noir. Mais nous surveillons aussi le gardiennage, la restauration ou toutes les activités qui font appel à des sous-traitants », précise Dominique Morosi.