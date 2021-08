Où en est le déploiement de la fibre optique en Haute-Garonne ?

A ce jour, environ 65% du territoire de Haute-Garonne est couvert par la fibre optique. Le déploiement sera achevé fin 2022 sur l’ensemble du département.

En matière d’avancées technologiques, le temps n’est pas le même pour tous. Alors que l’on parle déjà de 5G à Toulouse, la fibre optique n’est pas encore installée partout en Haute-Garonne. Censé s’achever à la fin de l’année 2022 sur l’ensemble du territoire, le déploiement de la fibre avance tout de même à un rythme soutenu avec plus d’une centaine de nouvelles communes raccordées ces douze derniers mois.

De nouvelles communes raccordées

En cette fin de mois d’août, des réunions d’informations sont ainsi organisées dans quatre villes du département suite à l’ouverture commerciale de nouvelles prises : Rieux-Volvestre, Saint-Geniès-de-Bellevue, Cazères et Miremont.

Dans ces zones périurbaines, rurales et de montagne où la fibre n’a pas déjà été installée par des opérateurs privés, c’est la société Fibre 31, à laquelle le syndicat mixte Haute-Garonne Numérique a attribué une délégation de service public, qui se charge du déploiement. 548 communes sont concernées, représentant au total plus de 500 000 habitants.

100 000 prises installées sur les 278 000 prévues dans les territoires périurbains, ruraux et de montagne

A ce jour, dans ce périmètre – qui ne comprend donc pas Toulouse ainsi qu’une quarantaine de villes de la métropole – les équipes de Fibre 31 ont installé et ouvert à l’abonnement plus de 100 000 prises optiques. Soit un peu moins de la moitié des 278 000 prévues d’ici fin 2022 et qui permettront une couverture totale du département.

65% du département couvert au total

Sur l’ensemble de la Haute-Garonne, agglomération toulousaine comprise, l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) estimait, au premier avril 2021, qu’environ 65% du département était couvert par la fibre optique. Ce qui représente plus de 550 000 locaux raccordables en FTTH (fibre jusqu’à l’abonné).

533 millions d’euros d’investissement

Être éligible est une chose, en profiter en est une autre. Ainsi, sur le territoire géré par Fibre 31, la société indique que 25 000 abonnements ont été contractés auprès d’un fournisseur internet depuis le début de la commercialisation du réseau en 2019. Ce qui fait du département un des plus dynamiques en la matière.

Engagé dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique, ce plan départemental de déploiement de la fibre optique représente un investissement total de 533 millions d’euros, dont 16 investis directement par le Conseil départemental.