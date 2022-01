Toulouse. Un célèbre photographe New-yorkais offre trois de ses œuvres au Château d’Eau

Suite à l’exposition « Une infime distance », le célèbre photographe américain Nicholas Nixon a offert trois de ses œuvres à la galerie du Château d’Eau de Toulouse.

Le célèbre photographe documentaire New-Yorkais Nicholas Nixon a laissé un souvenir au Château d’Eau de Toulouse. L’artiste a fait don de trois de ses œuvres à l’emblématique galerie de photographie de la ville rose qui a accueilli, pendant trois mois, son exposition intitulée « Une infime distance ».

Après des études de lettres, Nicholas Nixon se lance dans la photographie. Pratique où il rencontrera un succès indéniable. Notamment en abordant les thèmes de l’enfance, de la vieilles, du corps, ou encore, de la maladie. Son travail, aussi soigné qu’original lui vaudra d’être exposé à trois reprises dans le célèbre Museum of Modern Art (MoMA), du quartier de Manhattan, à New York.

La première exposition française de Nicholas Nixon

« Une infime distance », qui s’est tenu au Château d’Eau du 3 novembre 2021 au 16 janvier 2022, était la première exposition majeure en France de Nicholas Nixon. Le public toulousain a ainsi eu le privilège de découvrir des images parmi les plus iconiques de l’artiste. Notamment « The Brown Sisters » l’une des série qui l’a rendu célèbre.

Le Château d’Eau s’est donc vu offrir trois tirages intitulés « John Royston, Easton, Massachusetts, 2006 » , « Longwood Mall, Brookline, Massachusetts, 2019 » et « Détail du Portrait de Miss Alice Kurtz et de Thomas Eakins, Harvard Art Museum, Cambridge, 2016 ».

« La Mairie de Toulouse remercie Nicholas Nixon pour sa générosité qui confirme la place particulière qu’occupe le Château d’Eau dans le monde de la photographie, au plan national et international » s’est félicité la mairie.

L’histoire de quatre sœurs

« The Brown Sisters » est une série de clichés en noir et blanc sur lesquelles figurent Bebe, l’épouse du photographe, et ses sœurs Heather, Mimi et Laurie. Chaque année, de 1975 à 2014, Nicholas Nixon a photographié les quatre sœurs dans la même position et le même ordre, toutes ayant les yeux rivés sur l’objectif. L’idée de cette série est venue à son auteur après qu’il ait immortalisé les retrouvailles de Bebe et ses sœurs. L’artiste a alors eu l’idée de reproduire la même image, années après années.

Charlotte Benatti