Toulouse : le film d’animation Pil est éligible aux César

Pil, le film d’animation produit par la société TAT Productions, basée à Toulouse, est éligible aux César du cinéma et pourrait être sélectionné dans quatre catégories. La cérémonie aura lieu le 25 février prochain.

Une statuette dorée pour une production made in Toulouse ? C’est possible. Le film d’animation Pil, sorti en août dernier au cinéma, est éligible pour participer à la 47e cérémonie des César, qui se tiendra le 25 février prochain.

S’il récolte suffisamment de votes, le dessin animé produit par la société toulousaine TAT Productions pourrait être nommé dans quatre catégories : “Meilleur premier film” pour son réalisateur Julien Fournet, “Meilleur film d’animation”, “Meilleure musique originale” et “Meilleur son”.

Pil a dépassé la barre des 400 000 entrées en France en octobre dernier. Il est désormais diffusé dans de nombreux pays, comme l’Espagne, l’Israël, les Pays-Bas, la Russie, Taïwan, mais aussi dans les pays scandinaves ou au Moyen-Orient.

Le dernier #film d'animation du studio TAT, "Pil" de Julien Fournet, est éligible à la 47e Cérémonie des César :

➡️ Meilleur premier film

➡️ Meilleur film d'animation

➡️ Meilleur musique originale

➡️ Meilleur son

A vos votes !#tatprod #tatproductions #tatfilm #cesar2022 pic.twitter.com/UKGNlrze00 — TAT productions (@tatprodofficial) January 13, 2022

Pil, princesse malgré elle

Pil est le troisième long métrage issu des studios de TAT Productions, créés en 2000 par David Alaux, Éric Tosti et Jean-François Tosti, après les As de la Jungle et Terra Willy, planète inconnue. Réalisé en trois dimensions, le film d’animation raconte l’histoire de Pil, une petite fille orpheline, habitante de la cité médiévale de Roc-en-Brume, qui vit avec trois fouines qu’elle a apprivoisées. Pour survivre, elle vole la nourriture du château du régent Tristan, qui lui, a pour projet d’usurper le trône.

« Alors que Tristan essaie d’empoisonner l’héritier légitime, “Roland”, ce dernier est accidentellement transformé en “chapoul”, une créature moitié chat, moitié poule », présente l’équipe de production. Pil, déguisée en princesse pour échapper aux gardes, se retrouve contre son gré prise dans une aventure, à la recherche du prince Roland, pour tenter de sauver le royaume.