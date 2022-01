Labège. 7 films cultes projetés avec des dispositifs immersif et à prix réduits

Le cinéma Gaumont de Labège, à proximité de Toulouse, participe au festival 4DX / IMAX du 26 janvier au 8 février prochain. Il diffuse sept célèbres films à découvrir ou redécouvrir grâce à deux expériences immersives.

Près de Toulouse, le cinéma Gaumont de Labège participe au festival 4DX / IMAX du 26 janvier au 8 février prochain. À cette occasion, il propose aux spectateurs de découvrir ou redécouvrir sept films cultes, comme My Hero Academia : World Heroe’s Mission de Kenji Nagasaki, Pacific Rim, de Guillermo del Toro, Jungle Cruise, de Jaume Collet-Serra, Fast and Furious 9, de Justin Lin, Tenet, de Christopher Nolan, Joker, de Todd Phillips et Dune, de Denis Villeneuve.

Diffusion des films en 4DX ou IMAX

Pour l’ensemble de ces films, le cinéma propose deux expériences immersives exceptionnelles. My Hero Academia : World Heroe’s Mission, Pacific Rim, Jungle Cruise et Fast and Furious 9 sont diffusés en 4DX. Les mouvements des fauteuils (de bas en haut, droite à gauche et avant / arrière) sont associés à des effets sensoriels spéciaux, tels que le vent, la pluie, l’orage, le brouillard, la neige, la fumée, les odeurs, la lumière, qui se synchronisent avec les actions projetées sur l’écran.

Tenet, Joker et Dune sont proposés en IMAX. « Les images sont plus nettes, les couleurs plus intenses, la luminosité et le contraste mieux travaillés, et la profondeur de champ accrue », présente le cinéma de Labège. De plus, « le son se fait autant ressentir qu’entendre », grâce à la précision des enceintes, peu importe où le spectateur est placé dans la salle.

Informations pratiques : 105 avenue la Méridienne, Labège. Tarif unique à 8 euros, et deux euros le supplément 4DX ou IMAX pour les CinéCartes et CinéPass. Réservations sur place, sur le site internet, ou via l’application dédiée.