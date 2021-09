Popcon. Le salon de la culture pop et geek aura bien lieu près de Toulouse

Le salon de la culture pop et geek, Popcon, aura droit à une nouvelle édition les 11 et 12 septembre, à Portet-sur-Garonne, près de Toulouse.

“L’an dernier, malgré une belle édition, l’annonce de la fermeture de la société organisatrice semblait signer la fin de Popcon. Réjouissez-vous, il n’en est rien”, annonce Jean-François Renac, le directeur de la société d’événementiel Miharu sur le site du salon. Cette dernière est désormais aux commandes de l’organisation de Popcon, le rendez-vous des fans de mangas, jeux vidéo, séries télé, cinéma et du paranormal. L’événement se tiendra les 11 et 12 septembre au Manoir du prince, à Portet-sur-Garonne, au Sud de Toulouse.

Parmi les invités, Popcon reçoit notamment deux acteurs connus du grand public. Jacques Chambon, l’interprète de Merlin dans Kaamelott, et Dominique Pinon, qui a joué dans Alien, La cité des enfants perdus et plus récemment dans Outlander. Les visiteurs pourront avoir des autographes et se faire prendre en photo avec eux. Ils pourront aussi assister à une série de conférences. Une d’entre elles s’intéressera au règne des super-héroïnes dans les comics. Cette conférence sera animée par l’écrivain Xavier Fournier.

https://twitter.com/ManiaComicsFr/status/1433829915468705792

À noter, cette année, Popcon veut mettre en avant les cosplayeurs, des fans qui viennent au salon vêtu du costume de leur personnage préféré et se mettent en scène durant une prestation de quelques minutes. Un concours est organisé pour eux étant donné qu’ils contribuent beaucoup à l’ambiance des conventions.

Le Journal Toulousain fait gagner des entrées pour le salon Popcon. Les premiers internautes à envoyer un mail à redaction@lejournaltoulousain.fr remporteront une place.

Infos pratiques : Popcon, les 11 et 12 septembre au Manoir du prince, 999 route de Seysses à Portet-sur-Garonne ; tarifs : 15 euros pour une journée, 25 euros pour les deux jours, entrée gratuite pour les enfants de moins de 6 ans ; tarif réduit 10 euros pour un jour pour les 6/12 ans. Attention : aucune billetterie sur place, prévente uniquement sur le site du salon. Jauge quotidienne limitée à 3 000 visiteurs (réservation recommandée).