Le Metronum de Toulouse fait – enfin – sa rentrée

Salle de spectacles dédiée aux musiques actuelles, le Metronum de Toulouse dévoile une nouvelle programmation riche, éclectique et pour tous les publics.

Après une année marquée par les restrictions liées à la crise sanitaire, l’équipe du Metronum a retrouvé le sourire. « Il y a un an, nous avions dû fermer nos portes quelques jours seulement après avoir présenté notre programmation. Cela a été une période particulièrement difficile pour tous les acteurs de la culture », rappelle Virginie Choquart, la directrice de la salle de spectacles toulousaine dédiée aux musiques actuelles. Cette nouvelle saison est donc placée sous le signe de « la bonne humeur, de la légèreté ». Avec une centaine de concerts (debout), des festivals et des activités pour petits et grands. Petite sélection du JT.

Un premier concert catastrophique !

Le Metronum a choisi pour commencer – et peut-être aussi pour conjurer le sort – le groupe Catastrophe, qui se produira dans la grande salle ce mercredi 15 septembre. « Cette formation pop de la scène montante française donnera le rythme et le ton de la saison. Leur projet hybride entre concert et comédie musicale invite à célébrer la vie plutôt qu’à la dramatiser », décrit Elvire Delagrange, une des quatre programmatrices du lieu.

Des festivals incontournables

Du 23 au 26 septembre, le festival Ellipse repose ses valises au Metronum. Un hommage exceptionnel y sera rendu à la carrière d’Aretha Franklin, lors de la diffusion de son concert Amazing Grace, en partenariat avec le cinéma Utopia de Borderouge. Autre rendez-vous à ne pas rater, le festival Clubbin’ Toulouse, les 30 et 31 octobre, qui fera la lumière sur les danses de club nées dans les années 1970 et 1980 aux États-Unis.

La place des femmes

La Women metronum academy est un concept que l’équipe du Metronum a lancé il y a un an, en coulisse. Près de 300 artistes féminines ont proposé des projets musicaux et plusieurs d’entre elles ont ensuite bénéficié d’un accompagnement professionnel, entre séances de coaching et formations personnalisées. Les ”mentorées” et leurs mentores, Flavia Coelho et Sônge, se produiront sur scène pendant quatre jours, du 29 septembre au 2 octobre prochain.

Le Métronum côté jardin

Le 10 octobre, le Metronum se délocalisera dans les Jardins du Muséum de Borderouge. Une journée « placée sous le signe de l’éclectisme », avec des concerts et des performances, pour toute la famille, disséminés dans la nature.

Des rendez-vous pour les plus jeunes

Pendant les vacances de la Toussaint, des stages de trois jours seront proposés aux adolescents, durant lesquels ils réaliseront des clips vidéo, de A à Z, accompagnés par le collectif Petit Cowboy et l’artiste Katcross. Le dimanche 30 octobre, les enfants pourront fouler la scène du Metronum. Grâce à des instruments à percussion, ils seront invités à mettre en musique un extrait de Fantasia, des studios Disney.

Des enquêtes musicales loufoques et poétiques

Pourquoi la cassette audio est-elle magique ? Les guitares ont-elles une âme ? Qui a fait basculer la musique à l’horizontale ? Cette année, le Metronum proposera régulièrement des spectacles, à la fois loufoques et poétiques, où des artistes tenteront de résoudre « les mystères les mieux gardés de l’histoire de la musique »… Les résultats de la première enquête seront dévoilés le 28 septembre, par la grande pianiste Vanessa Wagner.