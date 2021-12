Le Pont Neuf de Toulouse se glisse par erreur dans “Emily in Paris”

Le Pont Neuf de Toulouse fait une apparition parmi une série de lieux de la capitale dans la série “Emily in Paris” diffusée sur Netflix.

C’est une bourde qui ne passe pas inaperçue aux yeux des connaisseurs de la Ville rose les plus attentifs. La saison 2 de la série Emily in Paris est disponible depuis le 22 décembre sur le Netflix. Cette comédie romantique montre les aventures d’Emily Cooper, une Américaine qui s’installe à Paris pour travailler dans une agence de marketing. Le programme était très attendu par les abonnés du site de streaming, malgré la pluie de critiques qu’a reçue la première saison. La série emmenée par Lily Collins a été très critiquée pour sa vision fantasmée de la France et ses innombrables clichés sur les Parisiens.

Mais la saison 2 d’ “Emily in Paris” se fait également remarquer pour une tout autre raison. La série a pour habitude de proposer des plans très charmants de la capitale. Mais un intrus s’y est glissé. Dans l’épisode 5, intitulé “Un Anglais à Paris”, les spectateurs les plus aguerris ont pu noter qu’une vue du Pont Neuf de Toulouse s’est glissée parmi une série de lieux parisiens.

Cette erreur n’a pas manqué de faire réagir les internautes sur les réseaux sociaux. Alors que “clem” se demande “pourquoi il y a un plan de Toulouse”, “Carmina Trois Mille” se dit “explosée au sol”. “Salvi //… Philippe” est plus moqueur et écrit que “sur Netflix, quand ils veulent que Paris fasse rêver, ils mettent Toulouse bien sûr !”. Il se demande si Emily dit “chocolatine”.

pq y’a un plan de Toulouse dans Emily in Paris ???ptdrrr ils en ont rien à foutre 😭 pic.twitter.com/TZsuW9NYq2 — clem (@greedolan) December 27, 2021

Explosée au sol ya une vue de Toulouse dans les plans de Paris dans Emily in Paris. pic.twitter.com/JRQLeib4LA — Carmina Trois Mille (@carmina_3000) December 27, 2021

Sur Netflix, quand ils veulent que Paris fasse rêver, ils mettent Toulouse bien sûr !!! 😅 Et là, je me pose au question…

Je ne regarde pas la série mais… ils disent Chocolatine dans Emily in Paris ?!? pic.twitter.com/urzjUAc4zJ — Salvi //… Philippe (@salviphoto) December 28, 2021

🎥Extrait en image ! Effectivement dans la saison 2 de #EmilyInParis2 on voit bien dans l'épisode 5 "un anglais à Paris" le pont Neuf mais pas de #Paris non mais celui de #Toulouse ! Bon c'est dommage ! #Netflix https://t.co/JsR3IpTBcC pic.twitter.com/JT5Ty5RDN2 — aventurier du quotidien (@AventurierQuoti) December 28, 2021

Par contre @NetflixFR vous pensiez qu’un toulousain aguerri ne remarquerez pas que vous essayez de faire passer Toulouse pour Paris dans Emily in Paris ? (Ep5, 20:40) pic.twitter.com/xigq9se89z — Camille 🔴⚫️ (@K1000_Jituan) December 23, 2021