Exposition. Une rue de Toulouse devient une galerie d’art à ciel ouvert

Ouvrez l’œil. Vingt-trois commerçants d’une rue de Toulouse exposent dans leurs vitrines des œuvres d’artistes locaux jusqu’au 30 novembre.

Quand toute une rue devient une salle d’exposition. Vingt-trois commerçants de la rue Bayart, dans le centre-ville de Toulouse, exposent des œuvres de 23 artistes dans leurs vitrines dans le cadre du Bayart’ Street. L’exposition reste en place jusqu’au 30 novembre.

Cette exposition “a pour objectif de faire de la rue Bayard et par extension du quartier Bayard-Matabiau, un réel lieu de rencontre et de partage autour de l’art sous toutes ses formes”, expliquent les organisateurs sur la page de présentation de l’événement.

Parmi les artistes prenant part à cette exposition, se trouvent notamment Boris Frantz, Christophe Gros, Kali, Mr 2700, Snake, Sike, Xerou, ou encore Younes Frahi.

Et comme dans les plus grandes expositions, des visites guidées sont proposées afin de présenter et d’expliquer le travail des artistes.

Infos pratiques : visites guidées de l’exposition Bayart’ street, rue Bayart à Toulouse ; tarif : 5 euros ; en octobre : mercredi 28 à 10 heures et à 15 heures, samedi 30 à 10 heures et 15 heures ; en novembre : les mercredis 3, 10, 17 et 24 à 10 heures et 15 heures, et les samedis 6, 13, 20 et 27 à 10 heures et 15 heures ; inscription par mail à bayartstreet@gmail, indiquez votre nom, le nombre de personnes, la date et l’heure de la visite. Plus d’informations sur la page de l’événement.