Toulouse. Coup d’envoi de la 7e édition du festival Lumières sur le quai

La septième édition du festival Lumières sur le quai a commencé ce samedi 16 octobre au Quai des savoirs à Toulouse. L’événement qui se déroule jusqu’au 7 novembre a pour ambition de faire le public réinventer ses liens. “Il y est question de vivre ensemble, de la confiance que nous accordons à la science, de la place que nous laissons aux autres sur la planète et de bien d’autres choses encore”, expliquent succinctement les organisateurs.

Plusieurs animations, spectacles, expositions et conférences sont au programme. Parmi elles, des projections avec une installation cinématographique, immersive, humoristique et poétique, “pour s’interroger sur la place de l’Homme dans son environnement, sur les liens qui nous unissent : l’amour, la rencontre, le travail, les luttes”. Le détail intéressant est que les courts-métrages ne sont pas à regarder sur des écrans ou des tablettes. Ils sont projetés sur des objets du quotidien en lien avec les films. Ces derniers sont disposés dans une installation recréant un appartement. Les projections durent 50 minutes et sont proposées chaque jour à 11 heures, 14 heures, 15h30 et 17 heures.

Infos pratiques : Lumières sur le quai, du 16 octobre au 7 novembre, tous les jours sauf le lundi ; entrée gratuite pendant toute la durée du festival, sauf pour l’exposition temporaire De l’amour et le Quai des Petits ; passe sanitaire obligatoire. Le programme complet est disponible ici.