BD. Les auteurs du nouveau Corto Maltèse en dédicace demain à Toulouse

Le dessinateur Bastien Vivès et le scénariste Martin Quenehen seront à Toulouse ce mercredi 8 septembre pour une séance de dédicace autour de la sortie du nouveau Corto Maltèse.

C’est un événement majeur dans le monde de la bande dessinée. Le 1er septembre est paru une nouvelle aventure de Corto Maltèse, l’inoubliable héros aventurier sorti de l’imaginaire du non moins célèbre auteur Hugo Pratt. 26 ans après la mort de ce dernier, ce sont le dessinateur Bastien Vivès et le scénariste Martin Quenehen qui ont réussi ce pari audacieux de prendre la relève. Et les deux compères ont même réservé une sacrée surprise aux aficionados de la série en situant ce nouvel opus dans les années 2000.

Séance de dédicace à la librairie Comptoir du rêve

L’histoire d'”Océan noir“, titre de ce nouvel album se situe précisément en 2001, avec l’attaque des tours jumelles de New-York en toile de fond. Pour le reste, les ingrédients d’un bon Corto Maltèse sont bien au rendez-vous. Toujours aussi séducteur, l’aventurier se retrouve embarqué dans une histoire de piraterie contemporaine teintée de chasse au trésor qui va le mener du Japon au Pérou, puis en Espagne.

Pour parler de ce nouveau Corto Maltèse, les deux auteurs seront présents demain à Toulouse pour une séance de dédicace exceptionnelle à la librairie le Comptoir du rêve à Toulouse, ce mercredi 8 septembre de 14h à 18h.

Infos pratiques : Mercredi 8 septembre de 14h à 18h, Librairie Comptoir du rêve, 40 rue de Rémusat à Toulouse