Toulouse accueillera la prochaine édition du Cycle Summit

La grande manifestation internationale de cyclotourisme se tiendra à Toulouse, du 23 au 26 octobre prochains.

Manifestation d’envergure internationale réunissant chaque année environ 80 tour-opérateurs spécialisés dans le cyclotourisme, le Cycle Summit s’apprête à poser ses valises à Toulouse, du 23 au 26 octobre prochains, faisant de l’Occitanie la 1ère région française à accueillir cet événement et lui offrant ainsi un coup de projecteur mondial pour valoriser son offre « vélo ».

Une “rude concurrence internationale”

Initiée par le cluster régional Vélo Vallée avec l’appui de l’agence économique de la Région (ADD’Occ) ainsi que celui du Comité Régional du Tourisme et des Loisirs d’Occitanie (CRTL) qui a accompagné la visite de repérage des organisateurs du Cycle Summit le mois dernier en Occitanie, la démarche de candidature s’est révélée payante avec la signature, le 29 juin, d’une convention pour l’accueil de cet événement.

“Le soutien du CRTL pour cette candidature française a été déterminant dans ce succès puisqu’en choisissant l’Occitanie – et ce, malgré une rude concurrence internationale – les organisateurs de l’événement ont loué la réactivité et le dynamisme de notre destination”, se félicite Vincent Garel, président du CRTL.

Conférences sur la thématique vélo

D’une durée de 4 jours, le Cycle Summit (créé en 2009 sur les rives allemandes du lac de Constance et après s’être tenu en Espagne, aux Pays-Bas puis au Danemark avant une édition 2020, 100% digitale) proposera des conférences sur la thématique vélo. Un workshop permettra “des rencontres individuelles entre des tour-opérateurs provenant essentiellement d’Europe et d’Amérique du nord et des prestataires cyclotouristiques”. Une journée d’excursion à vélo ainsi que des eductours seront également organisés “afin de mettre en lumière la diversité et l’originalité de l’offre cyclotouristique de la destination Occitanie Sud de France”.

La première région française à accueillir le Cycle Summit

“Au-delà de la fierté d’être la première région française à accueillir cet évènement, c’est aussi une nouvelle opportunité pour structurer notre filière vélo en lançant les bases d’une stratégie régionale partagée en faveur du cyclotourisme avec un objectif ambitieux : faire grimper l’Occitanie au sommet des destinations vélo à l’échelle mondiale”, rajoute Jean Pinard, directeur général du CRTL qui précise que “cette stratégie régionale ainsi que les premières pistes de déclinaisons opérationnelles, feront l’objet d’une restitution et de temps d’échanges lors d’une journée partenariale, qui sera organisée le lundi 25 octobre, en parallèle du Cycle Summit”.

Source : communiqué de presse