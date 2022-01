Top 14. Retour sur le terrain pour le Stade Toulousain face à Clermont

Le Stade Toulousain affrontera Clermont-Ferrand samedi 1er janvier à l’occasion de la quatorzième journée de Top 14.

C’est un retour aux affaires. Après deux rencontres reportées, le Stade Toulousain affrontera Clermont samedi 1er janvier à 17 heures à l’occasion de la quatorzième journée du Top 14.

“Nous subissons les choses et regrettons de ne pas avoir pu réunir 53 000 personnes sur 2 rencontres, pour nous pousser. Maintenant, notre rôle est de nous focaliser sur l’aspect sportif. Pour certains joueurs, nous pouvons considérer que ces pauses font du bien à leurs organismes. Au regard des repères collectifs, je pense que le manque de rythme peut nous être préjudiciable même si notre état d’esprit est remarquable”, a estimé l’entraîneur Ugo Mola lors de la conférence de presse d’avant match, selon des propos rapportés sur les réseaux sociaux du club. “Nous nous sommes entraînés de manière intéressante en termes d’intensité. Nous sommes prêts à passer le réveillon loin de nos familles et comptons jouer cette rencontre à fond. (…) Nous nous étions préparés à disputer et enchaîner des grandes rencontres ces derniers temps. Notre groupe a des fourmis dans les jambes.”

“Nous nous entraînons tous les jours. Nous sommes sur le pont, toujours prêt à arriver à un match”, a confirmé le capitaine Julien Marchand. “Je pense que ce sera un beau match. Les deux équipes ont envie de jouer. Après, nous connaissons Clermont, cette ville, ce stade. Il y a une grosse ferveur là-bas. C’est un très joli stade, une grosse équipe qui fait une belle saison avec un alignement en touche qui est bon et conquérant. Ils ont des très bons joueurs. C’est une très grosse équipe, donc nous nous attendons à un gros match.