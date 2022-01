Stade Toulousain-Cardiff est annulé, Toulouse est déclaré perdant et Lacroix est furieux

La rencontre entre le Stade Toulousain et Cardiff prévue samedi 22 janvier a été annulée à causse d’un nombre de cas de Covid-19 significatif dans les rangs toulousains.

La frustration est grande chez les Rouge et Noir. La rencontre de Champions Cup entre le Stade Toulousain et Cardiff prévue samedi 22 janvier au stade Ernest Wallon. La décision a été prise ce vendredi 21 janvier à la mi-journée par l’European professionnal club rugby (EPCR), l’instance organisatrice des coupes d’Europe de rugby.

La décision est motivée par “un nombre significatif de résultats positifs à des tests Covid-19 parmi son effectif du tournoi”, selon un communiqué de l’EPCR. “Le risque de contamination supplémentaire ayant été jugé trop important, il a malheureusement été décidé d’annuler le match. Par conséquent, le club de Cardiff Rugby s’est vu attribuer le match de la Poule A sur le score de 28-0 avec cinq points de classement, conformément au règlement du tournoi.”

Le Stade Toulousain est en mesure de défendre ses couleurs face à Cardiff

Après cette décision, le président du Stade Toulousain club Didier Lacroix a exprimé son amertume à l’occasion d’une conférence de presse relayée sur les réseaux sociaux du club : « Nous avons adapté notre semaine d’entraînement afin que nos joueurs bénéficient de vestiaires séparés et de séances individuelles. Aujourd’hui, nous sommes en capacité de présenter une équipe négative et compétitive. (…) Nous sommes en mesure de défendre nos couleurs avec une équipe amoindrie, mais nous pouvons jouer. Les joueurs alignés sur la composition d’équipe dévoilée ce matin sont négatifs. »

« J’ai le plus grand respect pour le club de Cardiff, mais une victoire 0-28 sur notre terrain, par le biais de cette décision, est injuste. Nous ne pouvons pas jouer ce week-end face aux Gallois, alors que notre équipe est négative », a-t-il encore appuyé. « La décision de l’annulation du match et de la défaite du Stade Toulousain face à Cardiff a été irrespectueuse. L’EPCR a prévenu Cardiff avant nous, sans tenir compte de nos arguments : Un protocole Covid-19 supérieur, une équipe négative. »

« Nous irons attaquer cette décision en justice »

« Nous irons attaquer cette décision en justice, car nous assistons à un manque de respect total. Nous disputons une compétition dans laquelle son organisateur doit se justifier, dans de nombreuses prises de décisions », a prévenu le président. « Je veux aujourd’hui défendre mes joueurs. Depuis cinq semaines, nous ne les respectons pas. Leur quotidien est bafoué et leur travail n’est pas récompensé. On ne leur donne pas la possibilité de se récompenser. »

De son côté, la Ligue nationale de rugby “conteste fermement la décision d’annuler le match”. “Le club de Toulouse a constitué un groupe de joueurs pour aligner une équipe apte à jouer ce match, et cela, dans le total respect du règlement sanitaire de l’EPCR et du protocole sanitaire français”, indique-t-elle dans un communiqué. “Le protocole Covid-19 de l’EPCR prévoit en effet que l’EPCR applique et s’en remet au protocole établi par la ligue dont relève chaque club, et s’en tient à la position de l’autorité médicale de cette ligue s’agissant de la possibilité pour un club de disputer le match lorsque des cas positifs sont déclarés.”