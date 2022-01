Ligue 2. Le TFC affronte Nancy sans son capitaine Brecht Dejaegere

Le TFC joue contre Nancy ce mercredi 19 janvier à l’occasion de la vingtième journée de Ligue 2. Un match auquel ne participera pas Brecht Dejaegere, blessé.

Le TFC joue un match en retard avec Nancy ce mercredi 19 janvier à 19 heures à l’occasion de la vingtième journée de Ligue 2. La rencontre était prévue le 10 janvier, mais elle a dû être reportée à cause du débordement de la Garonne.

Après un match nul, avec un goût de défaite, face à Pau, les Toulousains sont sous pression. “La pression va toujours être là, temps que nous ne gagnons pas. Et même lorsque nous gagnerons, elle sera là, car il faudra gagner le prochain. La pression, nous l’avons depuis le début de la saison”, a relativisé l’entraîneur des Violet, Philippe Montanier, durant la conférence de presse d’avant match.

Durant cette rencontre, le Téfécé ne pourra pas compter sur son capitaine Brecht Dejaegere. Blessé au mollet, il sera absent durant six à huit semaines. “Ça fait partie des moments durs dans la saison. C’est aussi l’occasion de montrer qu’on a un groupe costaud qui peut compenser des absences”, a estimé le coach. “On doit compter sur tout un effectif, car on sait que dans une saison, entre les suspendus et les blessés, on doit compter sur tout un effectif. “

Voici le groupe convoqué pour le match TFC – Nancy

Gardiens : Maxime Dupé, Isak Pettersson.

Défenseurs : Mikkel Desler, Bafodé Diakité, Moussa Diarra, Rasmus Nicolaisen, Anthony Rouault

Milieux : Denis Genreau, Steve Mvoue, Sam Sanna, Naatan Skyttä, Stijn Spierings, Branco van den Boomen

Attaquants : Yanis Begraoui, Rhys Healey, Nathan Ngoumou, Ado Onaiwu, Rafael Ratão