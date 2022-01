Le match entre le Stade Toulousain et Montpellier est annulé. Le MHR compte trop de cas positif au Covid. Une situation qui devient compliquée à gérer pour assurer le championnat. Toulouse compte de nombreux matches de retard.

Le Stade Toulousain ne retrouvera finalement pas le terrain ce week-end. En moins d’un mois, c’est près de 3 matches qui ont été reportés pour les rouge et noir. Toulouse devait initialement affronter Montpellier demain, il n’en sera rien. La raison : le coronavirus.

La Ligue Nationale de rugby a annoncé hier que le MHR est dans « l’incapacité de jouer ». « A la suite d’une série de tests de contrôle prévus par le protocole Covid-19 de la LNR, Montpellier Hérault Rugby a sollicité le report de rencontre ». Pour le club héraultais, c’est près de 17 joueurs qui sont positifs au Covid et isolé ce week-end.

Et ce n’est pas la seule rencontre qui est chamboulée ce week-end. Toulon – La Rochelle ne se jouera pas non plus pour la même raison.

Le coronavirus chamboule donc toute l’organisation du Top 14. En tout, 9 équipes comptent au moins un match de retard. En plus de cela, il faut ajouter les reports de match de Coupe d’Europe. Le Stade Toulousain est particulièrement impacté par ces reports. Reste à savoir quand et dans quelles conditions les matches pourront se rejouer.