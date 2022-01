Covid-19 : Comment le TFC et le Stade Toulousain s’adaptent aux nouvelles jauges dans les stades ?

Le Stade Toulousain et le TFC sont concernés par la mise en place de jauges limitant à 5 000 le nombre de spectateurs dans les stades. Voici comment ils vont s’adapter dans les prochaines semaines.

Fin décembre, le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ont annoncé de nouvelles mesures pour combattre la cinquième vague de Covid-19 due à l’apparition du variant Omicron. Parmi elles : une jauge pour limiter la présence de spectateurs dans les enceintes sportives. Elle est fixée à 5 000 personnes maximum. À Toulouse, deux grands clubs sont concernés : le TFC et le Stade Toulousain, qui reçoivent leurs adversaires au Stadium et à Ernest-Wallon. Les deux stades comportent respectivement 33 150 et 19 000 places.

Une seule tribune pour le TFC

Côté football, le TFC et les supporters du club se sont réunis pour tenter de trouver des solutions. Ils se sont accordés pour dire que les abonnés et les détenteurs de billets pour les deux prochaines rencontres à domicile face à Nancy (lundi 10 janvier) et Pau (samedi 15 janvier) se rassembleront dans la tribune Honneur Sud. L’objectif est d’« être au plus près de leurs joueurs, et encourager les hommes de Philippe Montanier d’une seule et même voix », explique le TFC.

La billetterie en ligne a rouvert ce mardi 4 janvier pour la rencontre des Violets contre Nancy. Premiers arrivés, premiers servis : elle sera clôturée aussitôt que l’ensemble des places disponibles sera épuisé. Ces dernières sont vendues à un tarif unique de dix euros, habituellement appliqué dans le bas du virage Brice-Taton.

Le jour du match, le placement sera libre. Seul le kop des Indians Tolosan 93 aura sa place réservée au niveau de la porte 10A. Le procédé sera identique pour la rencontre face à Pau. « Nous comptons sur la bienveillance de chaque amoureux des Violets pour faire en sorte que ce dispositif, qui modifie nos habitudes respectives, se déroule dans la meilleure entente possible », termine le club.

3 000 abonnés, 2 000 partenaires pour le Stade Toulousain

Côté rugby, la priorité est donnée aux abonnés et aux partenaires du Stade Toulousain, selon la Dépêche du Midi. « Une répartition équitable sera faite entre ces deux publics afin de satisfaire le maximum de personnes », soutient le club. Tous les partenaires possédant une “prestation d’hospitalité” pourront assister aux rencontres organisées au stade Ernest-Wallon durant les trois prochaines semaines, soit les matchs contre Montpellier (MHR) lors de la 15e journée du TOP 14, dimanche 9 janvier, et contre Cardiff, samedi 22 janvier, pour la 4e journée de coupe d’Europe. 2 000 places leur sont réservées.

De plus, 3 000 places sont dédiées aux abonnés. Le club en compte près de 5 000. Un mail leur a été envoyé ce lundi pour savoir s’ils comptent se rendre au match de dimanche ou non. Si le Stade reçoit plus de 3 000 réponses, ce seront les premiers à avoir répondu qui seront sélectionnés pour venir voir la rencontre contre le MHR. « Ceux ne souhaitant pas ou ne pouvant pas assister à la rencontre recevront un avoir sur leur espace billetterie », ajoute le club.