Toulouse Oncorun, une course pour financer la lutte contre le cancer

La ligue contre le cancer de la Haute-Garonne organise la 4e édition de la Toulouse Oncorun, une course solidaire dont les bénéfices serviront à financer la recherche médicale.

Courir pour la bonne cause. À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer, la 4e édition de la course caritative « Toulouse Oncorun » se tiendra le dimanche 6 février dans la ville rose. Initié par la Ligue contre le cancer de la Haute-Garonne, en partenariat avec TBS Education, cet événement a pour but de collecter des fonds au profit de la recherche médicale contre le cancer dans le département. Cette année, les organisateurs espèrent mobiliser environ 1 200 personnes, dans l’espoir de récolter la somme de 12 000 euros.

Trois épreuves au choix

Le jour J, les participants sont attendus dès huit heures près du campus de l’Institut Universitaire du Cancer de Toulouse Oncopole. Ces derniers pourront alors choisir l’épreuve qu’ils souhaitent effectuer. Les coureurs s’élanceront dans une course de 10 kilomètres chronométrée qui débutera à 9h15, ou bien dans « le relais des blouses blanches », un relais de trois fois cinq kilomètres, qui commencera à 11 heures. Chacune de ces deux épreuves sera précédée d’un échauffement collectif.

Par ailleurs, les personnes qui ne peuvent se déplacer ou qui souhaitent s’investir à distance dans la Toulouse Oncorun peuvent choisir l’option de la ”course digitale”. De plus, les salariés d’entreprises peuvent s’inscrire par équipe pour la course officielle. Sur place, d’autres animations seront proposées, comme un concours de déguisement ou une tombola.

Infos pratiques

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 5 février prochain sur le site : https://www.toulouse-onco-run.fr/.

Les inscriptions pour les groupes sont, elles, ouvertes jusqu’au 28 janvier.

Charlotte Benatti