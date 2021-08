Toulouse. Deux parcs fermés à cause de la Pyrale du buis ce vendredi 13 août

En raison de l’application d’un traitement contre la pyrale du buis, le Jardin du Sacré Cœur et le presbytère de Pouvourville, à Toulouse, seront fermés une partie de la journée ce vendredi 13 août.

Après ceux du Jardin de l’Observatoire et le Parc de la Reynerie, c’est au tour des arbres du jardin du Sacré Coeur, à Rangueil, et du presbytère de Pouvourville d’être traités contre la pyrale du buis. Ces deux parcs devraient donc être momentanément fermés au public ce vendredi 13 août à Toulouse. En raison d’un délai de précaution à respecter après traitement, ces deux jardins seront fermés toute la matinée et devraient rouvrir au public dans le courant de l’après-midi.

Tout l’été, la mairie de Toulouse traite ses parcs et jardins pour lutter contre l’invasion de cette chenille qui s’attaque aux feuilles de buis. « Selon les années et les conditions climatiques, deux à sept traitements par an sont réalisés par les jardiniers municipaux à partir des mois de mars-avril à l’aide d’un produit biologique dit BTK (Bacillus Thuringiensis ssp. Kurstaki). Un traitement efficace contre les chenilles qui ne touche pas les populations adultes (papillons), précise la mairie de Toulouse qui utilise également des méthode basées sur la confusion sexuelle pour empêcher la reproduction des papillons.