Toulouse. Des déviations mises en place pour les travaux de la 3e ligne de métro

Des perturbations sont à prévoir. Des déviations sont mises en place durant les travaux de construction de la troisième ligne de métro à Toulouse du côté de François Verdier et de Montaudran.

“Des travaux de déviations de réseaux (sous maîtrise d’ouvrage de Toulouse Métropole) à proximité des futurs ouvrages de la troisième ligne de métro se poursuivent sur le secteur de Montaudran et s’engagent à proximité de François Verdier. Ces travaux nécessitent une adaptation du réseau bus”, comme l’indique Tisséo dans un communiqué.

Dans le secteur de François Verdie, “du 31 janvier au 18 février 2022, la rue des Frères Lion sera mise en sens unique. Les véhicules pourront circuler de la place Dupuy vers les Boulevards”, selon Tisséo. Les Linéo 1 et 8 seront déviés en direction de Fonsegrives Entiore et de Gonin à partir de l’arrêt François Verdier. Ces lignes emprunteront les allées François Verdier, le Grand Rond et les allées Paul Sabatier pour rejoindre leurs itinéraires habituels respectifs”.

Des travaux à Montaudran à Toulouse

Des travaux pour la troisième ligne de métro engendrent également des perturbations du côté de Montaudran à Toulouse. “Jusqu’à mi-avril 2022, la ligne de bus 37 est déviée entre les arrêts Védrines et ENAC. Les arrêts Clément Ader, Rodier et CNES-IAS ne seront plus desservis pendant cette période dans les deux sens de circulation”, prévient l’opérateur de transports en commun. “L’arrêt Rodier sera desservi par la ligne de bus 37 lorsque les lignes de bus 78 et 80 seront déviées en même temps. Entre les arrêts Védrines et ENAC, la ligne de bus 37 empruntera les rues Védrines, Pranville et Négrin, les avenues Bernard Maris et Edouard Belin.” En dehors de cette zone, la ligne conserve son itinéraire habituel.

Aussi, “à compter du vendredi 28 janvier, les lignes de bus 78 et 80 seront ponctuellement déviées dans ce secteur entre les arrêts Cosmonautes et Champs Magnétiques pour la ligne de 78 et entre les arrêts Cosmonautes et ISAE Campus Sup-Aero pour la 80”, indique Tisséo. “À cette occasion, la liaison provisoire 178 sera mise en place entre l’arrêt Clément Ader et la station de métro Ramonville en assurant une connexion au métro depuis les arrêts CNES-IAS, ENAC, LAAS, Giordano Bruno, Sports universitaires, Naturopole”. Cette liaison est assurée de 7h30 à 19h10 du lundi au vendredi, toutes les 15 minutes en heures de pointe et toutes les 30 minutes le reste de la journée.