Près de Toulouse : la billetterie pour le Festival des Lanternes à Blagnac est ouverte

La billetterie pour le Festival des Lanternes, qui s’installe cette année aux portes de Toulouse, dans le parc du Ritouret à Blagnac, est ouverte. Les installations et animations auront lieu du 1er décembre 2021 au 1er février 2022.

Le top départ est donné pour accéder au monde féérique du Festival des Lanternes. Il est désormais possible de réserver sa place sur la billetterie en ligne, accessible depuis le site du festival. Celui-ci se déroulera le 1er décembre 2021 au 1er février 2022 (date du nouvel an chinois), dans le parc du Ritouret de Blagnac, aux portes de Toulouse.

Les billets non datés sont disponibles à partir de 19 euros et restent valables toute la durée du festival. Les billets datés, à partir de 16 euros, sont valables uniquement le jour indiqué lors de la réservation. Des tarifs spéciaux sont prévus pour les enfants de 11 à 17 ans, pour les étudiants, les groupes et les personnes à mobilité réduite (PMR). L’accès est gratuit pour les enfants de moins de 11 ans.

Un événement incontournable

Chaque année, le Festival des Lanternes rassemble plus d’un million de visiteurs autour d’immenses structures lumineuses. Il se déroulera à Blagnac pour la première fois, après trois ans passés dans le Tarn, à Gaillac. Chaque soir, de 18 heures à 23 heures, plus de 80 000 ampoules s’illumineront pour recouvrir les 8 hectares du parc du Ritouret. Au total, 800 lanternes géantes seront exposées : de la forêt de pandas aux animaux mythiques, en passant par les monuments historiques de Chine, les scènes de vie chinoise et les dinosaures du jurassique qui semblent reprendre vie.

De plus, chaque soir, les artistes de l’Opéra du Sishuan performeront à travers les allées. Ils ont la particularité de changer jusqu’à 30 fois de visage par représentation. Pratiqué par seulement une centaine de personnes dans le monde, cet art est reconnu en Chine comme Trésor National.