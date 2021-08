Pass sanitaire. Des bars et restaurants veulent la fin du contrôle policier des clients à Toulouse

Des bars et restaurants de Toulouse ont signé une tribune pour demander la fin “des contrôles policiers en lien avec le pass sanitaire au sein de leurs établissements” à Toulouse.

Quelque quatre-vingt-dix bars et restaurants de Toulouse ont signé une tribune pour demander la fin du contrôle du pass sanitaire de leurs clients par les policiers. En effet, ces établissements procèdent déjà aux contrôles. Le Journal toulousain publie cette tribune dans son intégralité.

“Nous, restauratrices, restaurateurs, gérantes et gérants de cafés de l’agglomération toulousaine, indépendamment de la profonde baisse de fréquentation de nos lieux engendrant de substantielles pertes de chiffres d’affaires (jusqu’à 60% de déclin), constatons une détérioration sévère du climat au sein de nos établissements.

En effet, notre secteur, déjà fragilisé par plus de 16 mois de restrictions et 8 mois de fermeture, a dans sa très immense majorité parfaitement respecté les consignes gouvernementales, pour participer à la réduction du risque de propagation de la pandémie.

Ceci étant, la situation s’est fortement dégradée depuis la mise en place du pass sanitaire. Il nous faut dorénavant accueillir nos clients dans un climat de suspicion générale qui nuit gravement à nos missions premières : l’accueil quasi-inconditionnel et la convivialité.

Nous sommes plus que jamais des baromètres du pouls sociétal, et constatons sans équivoque une menace croissante sur nos établissements (indépendamment de nos bilans économiques en chute libre) et sur l’intégrité physique et mentale de nos salariés, intégrités encore plus malmenées depuis qu’il leur incombe des missions de contrôle nébuleuses, jusqu’ici réservées aux agents de la force publique.

C’est pourquoi, dans un souci de faire écho aux discours présidentiels et à la volonté de l’exécutif de responsabiliser tout un chacun, nous recenserons et ferons remonter tous les cas de menaces et d’agressions qui pèsent sur nos établissements et nos salariés.

Les signataires du présent communiqué ne demandent qu’à travailler, et à maintenir la convivialité nécessaire à la sécurité de leur clientèle, de leurs établissements et de leurs employés. Par conséquent, ils appellent à l’arrêt clair et immédiat des contrôles policiers en lien avec le pass sanitaire, qui ne font que crisper encore les tensions au sein de leurs établissements, et de faire confiance en leur capacité à gérer ces lieux.”

Les bars et restaurants signataires de la tribune

Yannick Grabot- BREUGHEL L ANCIEN, Vania Chalimon-KRAKEN PARADISE, Tanguy Lejeune-L IMPRO, Arthur Collin-DELICATESSEN, Vincent Blandin-LA LOUPIOTE, Elodie Chenet-LE BOUT DU PONT, Stephane Texier- THE PETIT LONDON, Mathieu Piganiol-LE COMMUNARD, Pierre Poncely-LE WANTED JACK SALOON, Laurent Davighi-LE RAVELIN, Théo Guermarche-BEAR S HOUSE, Anne et claire Desbordes Munoz- O BOHEME, Charlie Green-THE DISPENSARY, Michael Lhoumeau Vasquez-LE MINISTERE-LE MINISTERE DES BRASSEURS, Thierry Favaro-LE PETIT VOISIN, Yann Le Douce-LE FOXY, Olivier Luciani-LE BISTROT DES GALOPINS, Yoann Mas-THE FOUR MONKEYS, Jean louis Queille-LE BALUCHON, Benoit Keller-LES TERRASSES DE L ATELIER, Luke ap Thomas et Francois Fournié-CAFE LUCE, Olivier Godefroy-LA CAVE A ROCK, Nicolas Barthélémy-CAFE GINETTE, Anael Henault, Justine seguin, Maxime Cappa-L ENGRENAGE, Jean Paul CERAOLO-LES TONTONS FLINGUEUSES, Jacques Jany-QUARTIER LATIN, Olivier Guevara-LE CAFE DES ARTISTES, Jerome Bouf, Florian Coste et Amran Amrouni-L EVASION-LE RHINO, Sylvain Denis-LE DAHU, LE GROS ARBRE, Annaick Seguin-LE CABANON-LA CABANE, Fabien Labeyrie-LE PHILIBERT-LA SOUS PREFETE, Jean Charles Carrere-LE POINT GOURMET-A M EN DONNE, Laetitia Queron-L ESQUINADE, Dani Schneider-VASCO LE GAMMA-GRAGNAGUETTE, Jonathan Epaillard et Aurélie Withien-LE PETIT QUAI, Roman Stefak-LE CAFE ADJACENT, Julien Roumagnac et Vincent Vaissiere-LA BODEGUITA-LA ROSA NEGRA-LE CAFE BAGGIO-LE WALL CLUB-LE BALTHAZAR, Fabien Jean Jean-AUX PIEDS SOUS LA TABLE, Adam Shaw et Lilian Delous-LE FILOCHARD, Clement Catala-CACAHUETE, Cathy Manu-LE CHAI, Louis Maire-DADA, Yves Baduel-L AUTAN, Anais Bergua-FRANQUETTE, Remi Andre-LE MELTING POT, Cedric Lechardeur-LA GOULUE, Phillippe Guarnoni-PUB ST PIERRE, Gilles Robichon-LE MUCHO-L ATELIER DE L ECHARPE, Joel Finkelstein-LE RIBOULDINGUE, Laurent Gauthier-LES JARDINS DE L OLYMPES-LES JARDINS DU TOEC, BIER AKADEMIE, Géraud et Benoit de la Portalière-GUEULETON, Hubert Martin-L EMBOUCANEUR, Kevin Vaugeois-L ONCLE POM, Rosa Molins-CHEZ ROSA, Paul Magnin-LE COURT CIRCUIT, Joris Lazuech-L AUTRUCHE-LE MINISTERE DES BRASSEURS, Alexis Duviau et Maxime Escouflaire-QUEENS PUB-LE PETIT BEAUBOURG, Celine et Brigitte Hugounet-GRAND HOTEL D ORLEANS-LA RIPAILLE, Romain Moncamp-LA CENTRALE, Clément steven-LA ROTONDE, Floriant Marietta-LE TOUCAN, Georges Camuzet-L AIR DE FAMILLE, Nathalie Moutier-BAR DU MATIN, David Zaepfel et Raphel Prunier-LES 4 Z ARTS, Romain Descamps-LES POISSONS VOLANTS, Benoit Lebrun-LE REFUGE, Nonna Lebreton-LE BREUGHELL S KITCHEN, Emmanuel Garcia-AUTOUR D UNE BIERE, Loris Pertoldi-LE TAQUIN, Pierre Emmanuel Roux-C-VICHE, Julien Kebalo-BASSO COM POTES, Clement Condamines-LA HOUBLONIERE, Simon Pierzo-LE PERE PEINARD, THE MAGIK PUMPKIN,