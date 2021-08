Pass sanitaire : les pompiers entament une grève symbolique illimitée

La Fédération autonome des sapeurs pompiers (FA/SPP-PATS), syndicat majoritaire dans la profession, a appelé à une grève illimitée à partir de ce lundi 9 août, pour protester contre l’obligation vaccinale et l’extension du pass sanitaire.

Selon la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, qui entre en vigueur ce lundi 9 août, les pompiers sont concernées par l’obligation vaccinale. Pour exercer, il devront, comme les soignants, présenter un schéma de vaccination complet, à partir du 15 septembre prochain. Ce que les syndicats refusent : 7 d’entre eux se sont exprimés contre, dont le plus représentatif, la Fédération autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs, techniques et spécialisés (FA/SPP-PATS). Celui-ci a déposé un préavis de grève nationale illimitée, à compter de ce lundi 9 août. Un mouvement qui ne devrait pas avoir de répercutions sur le service aux usagers, les pompiers étant obligés de l’assurer.

Les pompiers exigent les mêmes avancées statutaires et sociales que les soignants

Dans une lettre ouverte à Emmanuel Macron, le syndicat souligne qu’il ne s’oppose pas à la vaccination, mais estime que son caractère obligatoire « viole le droit à l’emploi et le droit de ne pas être lésé en raison de ses opinions ou de ses croyances ». En plus de la levée de l’obligation vaccinale, les pompiers réclament la non-suspension des agents non vaccinés et le respect du libre-choix de chacun. « Comme depuis le début de la crise sanitaire, chaque agent continuera à exercer ses missions avec le port de matériel adapté, tout en respectant les gestes barrière », précise le texte.

Ce dernier adresse au président de la République une dernière revendication : « Si vous maintenez l’obligation vaccinale aux Sapeurs-Pompiers, alors nous exigeons de bénéficier des mêmes avancées statutaires et sociales que les soignants.