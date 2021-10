Hommage à Samuel Paty : son portrait projeté sur les hôtels de Région Occitanie

Afin de rendre hommage à Samuel Paty, le professeur d’histoire-géographie, assassiné par un terroriste islamiste, l’année dernière à Conflans-Sainte-Honorine, Carole Delga annonce la projection de son portrait sur la façade de l’hôtel de Région. Mais pas que…

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, était sauvagement assassiné par un jeune islamiste tchétchène, à quelques pas du collège dans lequel il enseignait, à Conflans-Sainte-Honorine (Val d’Oise). Ce dernier lui reprochant d’avoir présenté des dessins satiriques dans un de ses cours d’enseignement moral et civique sur la liberté d’expression.

Après le Conseil départemental de Haute-Garonne, c’est au tour de la Région Occitanie de rendre hommage à ce professeur, devenu depuis l’emblème de la laïcité. Ainsi, ce vendredi 15 octobre, le portrait de Samuel Paty sera projeté sur les façades des hôtels de Région de Toulouse et de Montpellier, de 19h30 à minuit. De même, des extraits du recueil ‘’Touche pas à mon professeur’’, réalisé par les élèves et enseignants du collège Jean Racine à Alès, seront visibles sur les murs de ces mêmes bâtiments.

Parallèlement, les établissements scolaires, personnels et élèves, sont invités par Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, au travers d’un courrier officiel, à rendre hommage ce vendredi à Samuel Paty. Ainsi, des temps de recueillement seront organisés et une heure de cours sera consacrée à un échange entre élèves et professeurs. Ce dernier est laissé au libre choix des équipes pédagogiques, en fonction de l’âge des enfants.