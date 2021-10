Toulouse. Une bâche sera installée devant l’hôtel du Département en hommage à Samuel Paty

Un an après l’assassinat de Samuel Paty, le Conseil départemental de Haute-Garonne lui rendra hommage ce vendredi 15 octobre à Toulouse.

Le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, en région parisienne, était assassiné par un terroriste islamiste. Près d’un an après ce drame qui a profondément marqué le pays, le Conseil départemental de Haute-Garonne rendra hommage à la mémoire de l’enseignant ce vendredi 15 octobre.

Une bâche commémorative devant l’hôtel du Département

Georges Méric, président de la collectivité, dévoilera notamment une bâche commémorative à l’entrée de l’Hôtel du Département, à Toulouse, avec un message d’hommage à Samuel Paty. Un texte adressé également à “l’ensemble de la communauté éducative qui œuvre au quotidien, au sein de l’école républicaine, pour former les citoyens de demain”, indique le Département.

Une salle Samuel Paty dans le collège de Labarthe-sur-Lèze

En outre, dans l’après-midi, Vincent Gibert, vice-président en charge de l’Education, participera, lui, à l’inauguration de la salle Samuel Paty au collège Pierre Mendès France à Labarthe-sur-Lèze, en présence notamment du recteur de l’Académie de Toulouse Mostafa Fourar. Le Conseil d’administration du collège a en effet décidé de baptiser la salle du conseil de classe du nom de “Samuel Paty”, dont la plaque sera révélée ce vendredi.

“Samuel Paty est devenu un symbole”

“Il est de notre devoir, en tant qu’élus de la République, de commémorer la mémoire de Samuel Paty, qui avait pour mission de transmettre le savoir, former des esprits critiques, libres et émancipés. Assassiné pour avoir exercé son métier de professeur, au sein de l’école laïque et républicaine, Samuel Paty est devenu un symbole”, assure Georges Méric.