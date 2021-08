France 3 diffuse ce soir La carte aux trésors autour du canal du Midi

Ce mercredi 4 août à 21h sur France 3 , retrouvez l’émission “La carte aux trésors” qui s’élance sur les traces du canal du Midi.

Ce mercredi 4 août à 21h sur France 3, l’émission “La carte aux trésors” vous emmène aux sources du canal du Midi. Présentée par Cyril Féraud, ce rendez-vous télévisé met en scène deux concurrents qui s’affrontent dans une course d’orientation au cœur d’une région française.

La carte aux trésors autour du canal du Midi

Ce soir, les 2 candidats, Myrlène et Clément, vont devoir “résoudre des énigmes pour trouver le Trésor et s’élancer dans un jeu de piste géant qui les emmènera à la découverte de la grande histoire du canal du Midi”. C’est sur trois départements que les candidats vont survoler : la Haute-Garonne, le Tarn et l’Aude car ce sont les sources du canal du Midi, patrimoine architectural classé au patrimoine mondial de l’Unesco, dont ils vont devoir percer les secrets.

Les équipes de l’émission la Carte aux Trésors se sont rendus plusieurs fois en Occitanie pour le tournage du programme d’aventure présenté Cyril Féraud. Les quatre hélicoptères ont sillonné, au mois de mai dernier, le ciel de l’Aude et de la Haute-Garonne, plus précisément au-dessus de Carcassonne et le long du canal du Midi, jusqu’au bassin de rétention qui alimente l’ouvrage à Revel.

Source : communiqué de presse