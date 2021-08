Deux universités et une école de Toulouse au classement de Shanghai

Le classement de Shanghai a été dévoilé dimanche 15 août et une école de Toulouse fait son entrée dans ce palmarès mondial de l’enseignement supérieur dans le monde.

Trois établissements de Toulouse se sont hissés dans le classement de Shanghai, dévoilé dimanche 15 août. Ce palmarès pointe le meilleur de l’enseignement supérieur dans le monde. Une école de Toulouse est entrée dans ce classement pour la première fois. Il s’agit de l’Institut national de sciences appliquées de Toulouse (Insa). L’établissement se classe entre la 801e place et la 900e place mondiale. Au niveau national, l’Insa est entre la 24e et la 27e place.

L’Université Toulouse 1 Capitole est parvenue à maintenir son classement dans le top 400 mondial. Par contre, l’Université Paul Sabatier a perdu quelques positions et ne fait plus partie du top 300. Elle figure maintenant entre la 301e et la 400e places. Ces deux établissements figurent entre les 12e et 15e places du classement national.

Récemment, un classement dressé par Quacquarelli Symonds, une société britannique spécialisée dans l’analyse des établissements d’enseignement supérieur, plaçait Toulouse en 86e position parmi les meilleures villes étudiantes du monde. Les rédacteurs de l’étude estimaient qu’ “avec des frais de scolarité internationaux bas et un niveau de vie élevé, Toulouse est une option vraiment sous-estimée par ceux qui souhaitent étudier en France. Le seul inconvénient est le classement mondial relativement bas des universités de la ville.”

D’autres universités françaises sont mieux placées dans le palmarès mondial. Le trio bleu-blanc-rouge est formé par l’Université Paris-Saclay, 13e du classement de Shanghai, l’Université de Sorbonne, 35e et l’Université Paris, Sciences et Lettres, 38e.