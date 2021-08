Toulouse dans le top 100 des meilleures villes étudiantes du monde

Toulouse se classe parmi les 100 meilleures villes étudiantes du monde d’après une étude britannique. Paris est 9e et Lyon 48e.

Toulouse se classe à la 86e position du classement des meilleures villes étudiantes du monde établi par Quacquarelli Symonds, une société britannique spécialisée dans l’analyse des établissements d’enseignement supérieur du monde entier.

“La ville a une population étudiante importante, avec 16 % d’élèves internationaux. L’indicateur sur lequel Toulouse s’est le plus amélioré depuis le dernier classement est son caractère abordable, la ville étant désormais classée 18e sur ce critère”, indique Quacquarelli Symonds sur la fiche de présentation de la Ville rose. “Avec des frais de scolarité internationaux bas et un niveau de vie élevé, Toulouse est une option vraiment sous-estimée par ceux qui souhaitent étudier en France. Le seul inconvénient est le classement mondial relativement bas des universités de la ville.”

Deux autres villes françaises apparaissent dans le top 100 de la firme britannique. Paris est 9e après avoir perdu deux places au classement. “La Ville de l’amour a toujours une place dans le cœur des futurs étudiants du monde entier” note la société dans sa présentation de la capitale. “La performance constante de Paris dans le classement QS des meilleures villes étudiantes est en grande partie due à la concentration d’universités classées au niveau international.”

