Covid. Les autorités de santé renouvellent leur appel à la population en Occitanie

Déplorant une situation qui continue de se dégrader en Occitanie et un variant Delta qui se propage de manière « fulgurante », les autorités sanitaires appellent la population à redoubler de vigilance et à se faire vacciner contre la Covid-19.

Le constat de l’Agence régionales de santé en Occitanie est sans appel. La situation se dégrade rapidement et le variant delta progresse de façon fulgurante dans l’ensemble des département de la région. En effet, le taux d’incidence a triplé en une semaine et dépasse désormais les 200 nouveaux cas dépistés en sept jours (moyenne régionale) pour 100 000 habitants. Le seuil d’alerte étant établi à 50 et le seuil d’alerte maximal à 250. Ce taux atteint même 651 pour 100 000 personnes chez les 20/29 ans. Des chiffres d’autant plus inquiétants qu’ils ne prennent pas en compte les touristes qui sont comptabilisés dans leur département d’origine, indépendamment des leur lieu de villégiature.

Autre source de préoccupation des autorités sanitaires : les hospitalisations liées à des formes graves de Covid repartent à la hausse. En effet, au cours des 15 derniers jours, les flux de nouvelles hospitalisations ont été multipliés par 3. Tant pour les hospitalisations conventionnelles (90 par semaine contre 30 par semaine il y a 15 jours) que pour les admissions en soins intensifs (30 par semaine contre moins de 10 par semaine il y a 15 jours).

La progression « fulgurante » du variant delta

Comme c’est le cas dans toute la France, c’est désormais le variant Delta qui prédomine largement. Ainsi, dans la région, 90 % des nouveaux cas positifs correspondent à cette mutation de la souche originale (ex variant indien). Plus contagieux que les précédentes souches rencontrées sur le territoires, ce variant préoccupe les autorités sanitaires qui rappellent l’importance des gestes barrières et protocoles d’isolement.

« Chacun de nous doit prendre ses responsabilités en respectant les gestes barrières, portant un masque lorsque cela est obligatoire ou recommandé, en se faisant tester en cas de doute ou de symptômes, en respectant l’isolement strict en cas de contamination. Il est rappelé que les contaminations se produisent majoritairement lors d’événements festifs ».

(Source : communiqué de presse)