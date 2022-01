COVID-19 : un taux d’incidence qui continue de battre des records en Occitanie

L’épidémie de COVID-19 progresse en Occitanie. Selon le dernier bulletin de l’Agence Régionale de Santé (ARS) du mardi 25 janvier, 34 151 nouveaux cas positifs en moyenne sont enregistrés par jour dans la région. 2 294 personnes sont actuellement hospitalisées, soit 94 de plus en 4 jours.

Le taux d’incidence au COVID-19 est au plus haut en Occitanie. Le nombre de contaminations continue de battre des records depuis le début de l’épidémie avec une moyenne de 3 840 nouveaux cas positifs par jour sur 100 000 habitants, selon le dernier bulletin de l’Agence régionale de santé (ARS) Occitanie du mardi 25 janvier. Actuellement, près d’un test sur trois est positif en Occitanie.

Au total, 34 151 nouveaux cas sont enregistrés chaque jour dans toute la région. Une vague de contamination qui touche particulièrement les jeunes. En effet, l’ARS recense actuellement 7 000 contaminations chez les 10-20 ans, et 5 000 chez les 30-45 ans.

3 000 hospitalisations en cours

Le nombre de cas positifs s’accroit, et avec lui, les hospitalisations. 2 994 personnes sont actuellement hospitalisées en Occitanie, dont 355 en réanimation et en soins critiques. En seulement 4 jours, 94 nouvelles hospitalisations et 90 décès ont été recensés sur le territoire.

Par ailleurs, la Haute-Garonne présente, à ce jour, l’un des taux de contamination les plus élevés de France. À ce jour, 525 patients sont pris en charge dans les hôpitaux du département, dont 107 en réanimation et en soins critiques.

Près de 12 millions de doses de vaccin administrés

Le 25 janvier, l’ARS recensait près de 12 millions de doses de vaccins administrées en Occitanie. Parmi elles, 400 000 concernent des premières vaccinations, effectuées depuis le 1er septembre 2021. 12 000 autres ont été administrées à des enfants de 5 à 11 ans, depuis le mois de décembre.

