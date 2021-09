Covid-19 : Des centres de vaccination éphémères dans les universités de Toulouse, Albi et Tarbes, à partir d’aujourd’hui

À partir de ce mercredi 8 septembre et jusqu’à la fin de la semaine, des centres de vaccination éphémères sont installés dans les universités de Toulouse, Albi et Tarbes.

À Toulouse, trois centres éphémères de vaccination sont installés, à partir de ce mercredi 8 septembre et jusqu’à la fin de la semaine, sur les campus des universités Capitole, Jean-Jaurès et Paul-Sabatier. Ce sont les équipes du CHU de Toulouse et du SDIS 31 (sapeurs-pompiers) qui en assurent l’organisation. Ouverts de 10h à 20h, ces centres fonctionnent sans rendez-vous. Il suffit de s’y présenter muni d’une carte d’étudiant et d’une carte Vitale.

Par ailleurs, le centre mobile de vaccination coordonné par l’Agence régionale de santé Occitanie est déployé sur le campus d’Albi, ce mercredi 8 septembre, toute la journée et sans rendez-vous. Et demain, 9 septembre, un centre éphémère sera mis en place sur le campus de Tarbes, de 13 heures à 16 heures, également sans rendez-vous.

Les lieux exacts des centres de vaccination

Voici où se trouvent, sur chacun des campus, ces centres de vaccination éphémères :

-Université Toulouse Capitole : dans la salle AF60 du bâtiment de la Maison des étudiants, en face du Simpps

-Université Toulouse Jean-Jaurès : à la Maison des initiatives étudiantes

-Université Toulouse Paul-Sabatier : dans le bâtiment U6 – MRL, au 1er étage

-Campus d’Albi : au Cube (Pavillon de garde à l’entrée du campus, côté ville)

-Campus de Tarbes : au Crous