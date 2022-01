Un couvre-feu pour réduire les nuisances sonores nocturnes de l’aéroport de Toulouse ?

Des associations membres de la Commission consultative de l’environnement (CCE) de l’aéroport de Toulouse – Blagnac, ainsi qu’une trentaine d’élus de Toulouse et de ses environs, demandent que la possibilité de mettre en place un couvre-feu aérien soit étudiée pour réduire les nuisances sonores du trafic aéroportuaire.

14 associations membres de la Commission consultative de l’environnement (CCE) de l’aéroport Toulouse – Blagnac, dont le collectif contre les nuisances aériennes de l’agglomération toulousaine (CCNAAT) et France Nature Environnement (FNE) Midi-Pyrénées, ainsi qu’une trentaine d’élus de Toulouse et de ses environs, dont Antoine Maurice et Michèle Bleuse, conseillers municipaux de la Ville rose, signent un appel pour que la mise en place d’un couvre-feu nocturne soit étudiée parmi les scénarios possibles du prochain Plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE). L’objectif étant de trouver des solutions pour réduire les nuisances sonores du trafic aérien pendant la nuit.

Les mesures de l’ancien PPBE sont jugées “insuffisantes”

Les signataires de cet appel estiment que les mesures prises dans le cadre de l’ancien PPBE, mis en place entre 2012 et 2017, n’ont pas été suffisantes. Aussi, que le nombre d’habitants soumis aux nuisances sonores nocturnes (de 22h à 6h) « a fortement augmenté », voire « dépassé, dès 2017, les projections pour 2030 » et que les zones de bruit en « cœur de nuit (de 00h à 6h) se sont étendues sur les quartiers les plus peuplés » de Toulouse.

Inscription de l’étude d’un couvre-feu dans le prochain PPBE

Ainsi, les associations de riverains et les élus demandent que l’étude d’un couvre-feu aérien soit clairement mentionnée dans le prochain Plan de prévention du bruit dans l’environnement, étant considérée comme une mesure « pertinente » pour réduire « véritablement » le bruit autour de l’aéroport de Toulouse – Blagnac. Ce couvre-feu serait instauré de 23h30 à 6h du matin, et serait accompagné d’une limite du trafic aérien de 22h à 23h30, puis de 6h à 7h30. L’objectif principal est d’améliorer la qualité de vie des habitants quotidiennement confrontés aux nuisances sonores.

Dans un communiqué, la CCE souligne que même Georges Méric, président du conseil départemental de la Haute-Garonne s’est positionné “pour” cette proposition en l’évoquant dans un courrier adressé au préfet du département Étienne Guyot.

Premier refus de la préfecture en octobre dernier

L’étude de la mise en place d’un couvre-feu avait déjà été évoquée en octobre dernier lors d’une réunion entre la CCE, la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) et la préfecture de Haute-Garonne pour évoquer le bilan du dernier PPBE et commencer à travailler sur le prochain. Mais, selon un communiqué publié par la CCNAAT, aucune discussion n’a été possible.

En effet, le collectif explique que les associations de riverains ont évoqué le fait que l’étude des restrictions du trafic nocturne, allant jusqu’à un couvre-feu, soit clairement stipulée dans le prochain PPBE. Mais « la DGAC et la préfecture ont mis leur veto aux discussions », precise le CCNAAT.