Circulation. Voici les horaires à éviter ce week-end en Occitanie

Il y a du monde sur les routes à une semaine de la rentrée. La circulation est parfois difficile en Occitanie. Le journal toulousain vous donne quelques conseils sur les horaires à éviter.

A une semaine de la rentrée, il y a encore du monde sur les routes, ce qui rend parfois la circulation compliquée en Occitanie. Pour la journée de samedi 28 août, Bison futé voit vert dans le sens des départs, sauf dans les départements du littoral méditerranéen où c’est orange. Mais dans le sens des retours, c’est orange dans l’essentiel de la région Occitanie, sauf dans les départements méditerranéens qui sont rouges. Enfin, dimanche 29 août, Bison futé voit vert dans le sens des départs et orange dans le sens des retours en Occitanie. Voici les horaires à éviter.

La circulation samedi 28 août en Occitanie

Dans le sens des départs, la circulation est dense sur l’autoroute A9 entre Orange et Narbonne de 9 heures à 17 heures. Elle est même saturée entre midi et 14 heures. Sur l’A61, la circulation est dense entre Carcassonne et Narbonne de 10 heures à midi.

Dans le sens des retours, la circulation est également dense entre Narbonne et Orange, toute la journée, de 9 heures à 19 heures. Et elle sera même saturée entre 11 heures et 16 heures. Sur le tronçon entre Perpignan et Narbonne, la circulation est dense de 10 heures à midi. Du côté de l’A61, c’est entre Narbonne et Carcassonne que la circulation est dense entre 10 heures et midi. La situation est aussi compliquée sur l’A62 entre Toulouse et Agen. La circulation sera dense entre 10 heures et 17 heures. Elle sera carrément saturée de 13 heures à 15 heures.

La circulation dimanche 29 août dans la région

Dans le sens des retours, la circulation sera toujours compliquée Narbonne et Orange. Elle sera dense de 10 heures à 20 heures. Sur cette portion, la circulation sera même saturée de midi à 15 heures. Enfin, entre Narbonne et Carcassonne, la circulation sera dense en fin de journée, de 16 heures à 19 heures.