Circulation. Beaucoup de monde sur les routes en Occitanie samedi 21 août

Les conditions de circulation s’annoncent difficiles ce samedi 21 août en Occitanie. Il y aura beaucoup de monde sur les routes. Voici les horaires à éviter.

La rentrée scolaire approche, elle commence dans deux semaines. Il y aura donc beaucoup de monde sur les routes ce week-end. Dans le sens des retours, Bison futé voit rouge, et même noir dans le quart Sud-est. Ceux qui profitent des derniers jours du mois d’août pour s’évader auront un peu plus de chance. C’est orange dans le sens des départs pour l’ensemble du pays, sauf sur le littoral méditerranéen où c’est rouge. Bison futé livre quelques conseils de circulation, voici les horaires à éviter en Occitanie.

Dans le sens des départs, l’autoroute A9 sera particulièrement encombrée. La circulation sera dense sur le tronçon entre Orange et Montpellier de 9 heures à 20 heures. Elle sera même saturée entre 11 heures et 15 heures. Toujours sur l’A9, entre Montpellier et Narbonne, la circulation sera également dense entre 9 heures et 17 heures, et elle sera saturée de 11 heures à 14 heures. Et entre Narbonne et l’Espagne, la circulation sera compliquée entre 10 heures et midi. Du côté de l’A61, la circulation sera dense entre Toulouse et Narbonne de 10 heures à 16 heures. Il faudra particulièrement éviter d’y circuler entre midi et 14 heures. Enfin, sur l’A62, la circulation sera compliquée entre Bordeaux et Toulouse de 10 heures à 13 heures.

Dans le sens des retours, l’autoroute A9 est aussi très empruntée ce samedi 21 août. Entre Montpellier et Orange, la circulation sera dense entre 9 heures et 21 heures. Elle sera carrément saturée de 11 heures à 19 heures. La situation sera à peine meilleure entre Narbonne et Montpellier. La circulation sera dense sur cette portion entre 9 heures et 18 heures. Elle y sera saturée de 11 heures à 16 heures. Et entre l’Espagne et Narbonne, la circulation sera dense entre 10 heures et midi. Sur l’A61, la circulation sera dense entre 9 heures et 17 heures de Narbonne à Toulouse. Enfin, sur l’A62, la circulation sera également dense de 9 heures à 18 heures entre Toulouse et Bordeaux. Elle y sera même saturée de midi à 15 heures.