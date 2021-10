Blagnac. Avec les Ailes anciennes, prenez place dans le cockpit d’un avion

Les amoureux d’aviation ont rendez-vous au Week-end aux ailes, les 9 et 10 octobre, organisé par l’association des Ailes anciennes à Blagnac, près de Toulouse.

C’est une occasion que les passionnés d’aéronautique ne manqueront pas. L’association les Ailes anciennes organise le Week-end aux ailes, deux journées portes ouvertes les 9 et 10 octobre à Blagnac, près de Toulouse.

Durant ce week-end, c’est surtout la possibilité de prendre place sur le siège du cockpit de plusieurs avions qui devrait séduire les amoureux d’aviation. Les organisateurs annoncent qu’ils auront “la possibilité de s’installer aux commandes d’avions mythiques tels que la Caravelle, le Mirage 2000N ou l’avion actuellement utilisé par la Patrouille de France : l’Alpha Jet”. Ce sont tous des avions mythiques. À titre d’exemple, la Caravelle fut un fleuron de l’aéronautique française. C’est d’ailleurs le premier biréacteur civil au monde produit en série.

Des animations sont également au programme. Les organisateurs indiquent notamment la présence de l’EFORSA, l’école de formation à la sécurité aérienne, “ainsi qu’un de leur véhicule d’intervention, et les Diables Bruns qui feront une reconstitution de camp militaire du temps de l’Indochine. Les Ultra’s Chicas ambianceront l’événement avec leurs chorégraphies”.

Infos pratiques : Week-end aux ailes ; samedi 9 et dimanche 10 octobre de 9 heures à 18 heures ; 4 rue Roger Béteille à Blagnac ; tarifs : de 5 à 10 euros, et gratuit pour les moins de 5 ans ; plus d’infos sur aatlse.org.