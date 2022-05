Hautes-Pyrénées : l’application Rando Vallées de Gavarnie évolue

Prisée des randonneurs locaux comme des touristes, la plateforme Rando Vallées Gavarnie profite du printemps pour se développer davantage. Nouveaux itinéraires, fonctionnalités hors-ligne… Les amateurs de grands espaces vont pouvoir accéder à tous types d’activités de pleine nature en quelques clics.

Le cirque de Gavarnie. ©Jean-Christophe BENOIST / Wikimedia Commons / CC BY 3.0

Alors que le printemps et les beaux jours sont bien installés, nombreux sont les randonneurs qui ressortent leurs chaussures pour arpenter leurs endroits favoris ou en découvrir de nouveaux. Dans les Hautes-Pyrénées, la plateforme Rando Vallées de Gavarnie en profite pour étoffer son offre de parcours et développer ses fonctionnalités. L’application, gratuite et disponible à la fois sur le web comme sur mobile, propose désormais un mode “hors-ligne” qui permet à l’utilisateur de consulter les cartes et les tracés des itinéraires même s’il n’a pas de réseau mobile. Bien utile en cas de fausse route.

Un plateforme pluridisciplinaire

En plus d’un renouvellement interactif, la plateforme a également multiplié ses tracés pour proposer une offre pluridisciplinaire. Outre le VTT, le trail et les circuits pédestres, des parcours d’escalade, de Gravel (type de vélo tout terrain) et de via ferrata font désormais partie du catalogue de Rando Vallées de Gavarnie. Selon La République des Pyrénées, le site devrait bientôt ajouter le parapente à son catalogue d’activités. De nombreuses disciplines donc regroupées dans une plateforme qui a pour but de faire découvrir au mieux Gavarnie et ses alentours.

Une plateforme qui prend de l’ampleur

Depuis son lancement il y a deux ans par l’Agence touristique des Vallées de Gavarnie et la communauté des communes des Pyrénées Vallées de Gaves, l’application comptabilise plus de 9 000 utilisateurs et 400 000 exécutions. La site web, ouvert en novembre 2019, a quant à lui enregistré plus de 2 millions et demi de pages vues. Sur les différents supports, les randonneurs retrouvent la difficulté, le temps et le kilométrage de chaque itinéraire en quelques clics.

Jérémy Marty