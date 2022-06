Du VTT dans les Pyrénées pour la 6e édition de l’Enduro d’Aure

Les premiers vététistes de l’été débarquent dans les Pyrénées pour la sixième édition de l’Enduro d’Aure ce samedi 25 juin dans les Hautes-Pyrénées.

Les premiers vététistes de l’été débarquent dans les Pyrénées pour l’Enduro d’Aure ce samedi 25 juin dans les Hautes-Pyrénées. Photo d’illustration. Crédit photo : CC0 pixnio

C’est un autre rendez-vous du monde du cyclisme. Après la Route d’Occitanie, place à l’Enduro d’Aure. Cette épreuve d’endurance et de régularité s’adresse aux vététistes. La sixième édition de l’Enduro d’Aure se déroule ce samedi 25 juin au Bike Park de Saint-Lary dans les Hautes-Pyrénées.

« Ce week-end, avec l’ouverture du télésiège des Bouleaux, le Bike Park de Saint-Lary déroule ses onze pistes méticuleusement préparées aux premiers vététistes de l’été ! Parmi eux, les 200 participants et 50 enfants inscrits à l’Enduro d’Aure », annoncent les organisateurs. « Et dimanche, débutants, amateurs ou experts, pourront profiter librement du Bike Park, reconnu comme étant l’un des meilleurs sites de VTT de descente des Pyrénées. »

Voici le programme de l’Enduro d’Aure dans les Hautes-Pyrénées

Samedi 25 juin

7h30 – 8h30 : Accueil des concurrents, Contrôle administratif, Plaques de courses, Hourquette d’Ancizan

7h30 : Départ ouvreur (test chronométrage et balisage).

8h00 – 9h00 : Départ “Enduro d’Aure” mode course – par ordre de plaque.

9h00 – 9h15 : Départ “Enduro d’Aure” mode finisher.

Matin : trois spéciales sur le secteur Hourquette d’Ancizan / Cadeac / Saint Lary (S1/S2/S3)

Début d’après-midi :

Remontée en télécabine Saint-Lary village (830m) / Saint Lary Pla d’Adet (1700m) – Montée par ordre d’arrivée (course et finisher).

Montée télésiège bouleaux Saint-Lary Pla d’Adet (1700m) / Soum de matte (2213m).

Premier départ de la spéciale 4 par ordre d’arrivée.

16h00 : Fin de course – Tous les participants des modes course et finisher doivent être sortis du tracé et navette retour Hourquette d’Ancizan.

16 h 00 : Proclamation des résultats. Saint-Lary village (830m).

Informations pratiques : d’autres informations, et le programme de l’Enduro d’Aure kids, sont disponibles sur le site de l’événement.