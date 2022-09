Récap d’actu. Tueur en série, taxe foncière et ZFE au programme

Comme tous les dimanches, voici les actus qu’il ne fallait pas rater la semaine passée : des recherches sur le tueur en série Patrice Alègre, l’insécurité au lycée Gallieni à Toulouse, l’impact de la ZFE sur les artisans, une nouvelle taxe foncière, et Laurence Arribagé devant la justice.

Et si le tueur en série de Toulouse Patrice Alègre avait commis d’autres crimes ?

La justice se demande si Patrice Alègre a fait d’autres victimes. Crédit photo : licence pixabay – CC WilliamCho

Une question se pose encore dans l’affaire du tueur en série qui a sévi à Toulouse, Patrice Alègre : y a-t-il d’autres victimes ? Une information judiciaire a en tout cas été ouverte par le parquet de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, révèlent Le Parisien-Aujourd’hui en France. Elle vise également deux autres meurtriers qui ont défrayé la chronique : Nordahl Lelandais et Willy Van Coppernolle. Et c’est un nouveau pôle judiciaire national dédié aux affaires non élucidées qui se penche sur les trois hommes. Plus de détails dans l’article.

Insécurité : quelle est la situation au lycée Gallieni à Toulouse ?

Le lycée Gallieni à Toulouse faisait face à un problème d’insécurité en 2018 CC BY-SA 4.0 Kuremu Sakura

En janvier 2018, les professeurs du lycée Joseph Gallieni avaient lancé un appel à l’aide sous la forme d’une pétition, dénonçant un climat de violence permanent. Jean-Michel Blanquer, alors ministre de l’Education Nationale, s’était saisi du dossier et avait promis de faire du lycée Gallieni « un endroit attractif ». Qu’en est-il aujourd’hui ?

Le changement de proviseur, l’installation de caméras, l’aide de la Région Occitanie, et plusieurs opérations de sensibilisation semblent avoir apaisé les tensions, bien que le lycée ait du mal à redorer son image. Le Journal Toulousain fait le point.

[Grande interview] Toulouse : La Chambre de métiers analyse l’impact de la ZFE sur les artisans

Lucien Amoros, président de la Chambre de métiers et de l’artisanat, s’inquiète de l’impact de la ZFE de Toulouse sur les artisans ©CMA 31

Depuis le 1er septembre dernier, une nouvelle étape dans la mise en place de la Zone à Faibles Émissions (ZFE) a été franchie à Toulouse. Désormais, les utilitaires, camionnettes et camions arborant une vignette Crit’Air supérieure ou égale à 4 ne peuvent plus circuler à Toulouse. Une mesure qui touche directement les artisans qui se rendent en intervention ou sur chantier dans la Ville rose. Pour la Chambre de métiers et de l’artisanat de Haute-Garonne, cela va fortement impacter l’activité de certains corps de métier. Son président, Lucien Amoros, revient en détail sur l’impact de la ZFE de Toulouse sur les artisans, dans une grande interview pour le Journal Toulousain.

Toulouse Métropole : la nouvelle taxe Gemapi fait gonfler la foncière

La taxe Gemapi a fait son apparition sur les avis de taxes foncières des propriétaires à Toulouse Métropole © Héloïse Thépaut

Mauvaise surprise pour les contribuables qui payent des taxes foncières dans Toulouse Métropole. L’agglomération a mis en place, depuis le 1er janvier 2022, la taxe “inondation” ou taxe Gemapi, pour Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Un nouvel impôt local, prélevé par plus de 15 000 communes en France (près de la moitié d’entre elles), qui sert à financer la gestion des cours d’eau et la prévention des crues. Les détails sur la répartition et le montant de cette taxe par ici.

Toulouse. Laurence Arribagé renvoyée en correctionnelle

©Mairie de Toulouse

L’adjointe au maire de Toulouse, Laurence Arribagé, soupçonnée de tentative de déstabilisation électorale sur son adversaire aux législatives de 2017, Corinne Vignon, va devoir s’expliquer devant le tribunal correctionnel de Paris. L’actuelle présidente de la fédération des Républicains de la Haute-Garonne sera jugée pour recel de dénonciation calomnieuse, recel de violation du secret professionnel et recel de prise illégale d’intérêts, a indiqué Médiacités. Le JT refait le point sur les faits.