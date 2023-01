Métro, autoroute, gare : voici les chantiers qui transformeront Toulouse en 2023

À Toulouse, de nombreux chantiers marqueront 2023. À l’image de la construction de la ligne C du métro, de l’autoroute pour rejoindre Castres, ou encore de la rénovation de la basilique Saint-Sernin. Le Journal Toulousain vous propose un tour d’horizon des principaux projets appelés à sortir de terre.

Début des travaux de la ligne C à Toulouse

Tisséo a officiellement donné le coup d’envoi du chantier de construction de la troisième ligne de métro le jeudi 15 décembre dernier. Les premiers coups de pelleteuse ont lieu du côté des Sept Deniers, où s’opère le creusement d’un puits d’aération entre le canal latéral et la rocade, près de l’échangeur des Minimes. De 2023 à 2026, une quarantaine de chantiers auront lieu simultanément à Toulouse et aux abords de la ville. La mise en service de la nouvelle ligne est prévue pour 2028. À terme, elle doit permettre de relier Colomiers, au Nord-Ouest de l’agglomération, à Labège, au Sud-Est. Ceci, en passant par 21 stations qui desserviront notamment les locaux de l’avionneur européen Airbus, le stade Ernest Wallon, la gare Matabiau et le quartier de Montaudran. Le coût total des travaux s’élève à plus de 3,4 milliards d’euros.

Déplacement du monument aux morts

À Toulouse, le monument aux morts, qui trône sur le boulevard Carnot, sera déplacé dans le courant de l’été 2023. Ceci, afin que les équipes de Tisséo puissent creuser la nouvelle station François Verdier, desservie par la ligne C, dans laquelle les visiteurs pourront effectuer une correspondance avec la ligne B. Haut de 15 mètres et pesant plus de 1 300 tonnes, l’édifice sera soulevé sans être démonté, puis entouré d’une ossature en bois pour éviter l’effondrement, et placé sur une plateforme dotée de nombreuses roues. Après une rotation à 90 degrés, le monument sera ensuite déposé quelques mètres plus loin sur une dalle en béton armé, coulée à l’entrée de l’esplanade du 19 août 1944. Il conservera son exosquelette pendant toute la durée de son stockage. Puis, il retrouvera sa place initiale à la fin de la construction de la station de métro, à l’horizon 2027.

Lancement du chantier de l’autoroute entre Toulouse et Castres

Les habitants des communes concernées par la création de la future autoroute A69 reliant Toulouse et Castres ont jusqu’au mercredi 11 janvier prochain pour participer à l’enquête publique environnementale. Autrement dit, pour donner leur avis au sujet de sa construction. Pour rappel, l’objectif de cet axe autoroutier long de 62 kilomètres est de désenclaver les routes du Sud du département du Tarn. Mais aussi de favoriser le développement économique du bassin d’emplois de Castres et de Mazamet. Ou encore de faire gagner du temps aux automobilistes qui souhaitent circuler entre les deux grandes villes d’Occitanie. Les remarques des participants à l’enquête publique seront enregistrées, puis transmises aux préfets du Tarn, de la Haute-Garonne et aux responsables de la Région Occitanie qui décideront ou non de donner leur feu vert pour le début du chantier, prévu avant la fin de l’année.

La gare Matabiau fait peau neuve

Après s’être dotée d’un parvis flambant neuf, la gare Matabiau bénéficie d’une totale rénovation. Les premiers travaux ont débuté en janvier 2022. Et le projet d’embellissement, nommé “NéÔmatabiau”, devrait prendre fin au mois de septembre 2023. Globalement, un nouvel espace de vente et de service ouvrira à proximité du Hall 1, les loueurs de voitures seront rassemblés à côté du dépose-minute, une billetterie s’installera à proximité de l’entrée et une toute nouvelle galerie commerciale fera la liaison entre les deux halls. Au premier étage, une réception et un restaurant offriront une vue panoramique sur le Hall 2 et le parvis de la gare. Puis, l’ensemble du rez-de-chaussée sera restauré, « pour s’accorder avec la valeur patrimoniale du bâtiment (classé monument historique depuis 1984, NDLR) », présente le groupe SNCF Gares & Connexions. À cela s’ajoutent cinq nouveaux ascenseurs, cinq escaliers mécaniques et des signalétiques d’orientation.

Rénovation du quartier Négreneys à Toulouse

Les bailleurs sociaux Toulouse Métropole Habitat et Promologis portent un projet de renouvellement urbain dans ce qu’ils appellent désormais “l’ancienne cité bleue”, à savoir le quartier Négreneys, au Nord de la Ville rose. Trois immeubles ont déjà été détruits et 315 logements seront réhabilités ou reconstruits d’ici la fin de l’année. Tous feront l’objet d’une rénovation énergétique. En 2023, aucun bâtiment n’échappera aux travaux. Certains bénéficieront de nouveaux balcons, d’autres de garages à vélos, d’ascenseurs neufs, de systèmes d’interphones… Même l’intérieur des appartements sera rénové. Les partenaires prévoient également de créer des espaces verts, un parc de jeux pour enfants et des locaux dans lesquels les associations du quartier pourront se réunir. Entre 2023 et 2024, le quartier bénéficiera également d’un grand centre de soins, représentant l’unité de jour de l’hôpital Gérard Marchant, ainsi que d’un centre médical.

Le chantier d’aménagement de la rue de Metz se poursuit en 2023

Les travaux d’aménagement de la rue de Metz débuteront en 2023. Ils dureront trois ans. Le chantier ne concerne qu’une partie de la rue, comprise entre le boulevard Carnot et la rue d’Alsace-Lorraine. Concrètement, la Mairie de Toulouse prévoit d’y installer une piste cyclable à double sens qui permettra de rejoindre le Pont Neuf. Elle sera matérialisée par un marquage au sol de couleur et des symboles indiqueront les sens de circulation afin d’éviter tout accident. Des clous circulaires sépareront les vélos des voitures. Après avoir demandé l’avis des habitants, la collectivité a décidé d’opter pour une plantation linéaire d’arbres sur un seul côté de la chaussée, entre le trottoir et la route. L’espace végétal comprendra 36 chênes, arbustes et magnolias. Le parvis du musée des Augustins, aussi, sera végétalisé. Depuis la fin du mois d’août, plus aucun bus ne circule sur cet axe du centre-ville de Toulouse.

Suite et fin de la rénovation de la basilique Saint-Sernin à Toulouse

Face au musée Saint-Raymond, un immense échafaudage se dresse à l’avant de la basilique Saint-Sernin depuis le mois de septembre. Après une première phase de travaux permettant de piétonniser la place, puis de restaurer les peintures et les fresques à l’intérieur de l’édifice, la Mairie de Toulouse a en effet engagé une deuxième phase de travaux afin de lui offrir un lifting. Ainsi, la toiture du massif occidental sera entièrement refaite à l’identique. D’où la gigantesque bâche de protection tendue au-dessus du monument, qui lui sert en fait de parapluie. Les façades, aussi, seront restaurées. Enfin, la Ville prévoit d’organiser un concours pour tenter d’imaginer ce que pourrait être la future rosace de la basilique Saint-Sernin, située sur la façade de la grande entrée. Pour information, l’édifice reste ouvert au public pendant toute la durée des travaux. Ces derniers devraient prendre fin avant la rentrée scolaire 2023.

Poursuite de la construction de la future cité administrative de Toulouse

Installée au pied de la colline de Jolimont, la future cité administrative de Toulouse abritera quelque 1 600 agents de 12 administrations sur 30 000 mètres carrés à partir de 2024. Une partie des bâtiments déjà existants (depuis les années 1930) sera rénovée et réutilisée. Une autre partie sera entièrement reconstruite. À l’intérieur, « l’ensemble des entités sera desservi par un hall principal », annonce la préfecture de Haute-Garonne. Puis, des panneaux et des parcours signalés permettront d’orienter clairement les visiteurs vers les différents services de la cité administrative. « Les espaces accueillant du public en libre circulation sont limités au bâtiment central afin de sécuriser et limiter l’accès au reste de la cité », ajoute la préfecture. Ce chantier à Toulouse devrait débuter au mois de janvier 2023. Son coût total s’élève à 89 millions d’euros.

De nombreux chantiers suite à l’opération “Mes idées pour mon quartier”

En 2023, la Mairie de Toulouse va lancer la dernière phase de l’opération “Mes idées pour mon quartier”. Celle de la mise en œuvre. Lancée au mois de juin 2021, cette concertation citoyenne avait pour objectif de donner la parole aux habitants afin qu’ils exposent leurs idées pour améliorer le quotidien de leur quartier. Au total, ils ont proposé 1 600 projets. À l’issue d’une étude de faisabilité menée par la mairie, et d’un nouveau vote des participants, 83 projets ont été retenus, dont 85% relèvent de la thématique écologique et environnementale.

Parmi eux par exemple : la végétalisation de la place du Capitole, la pénalisation des motards bruyants, le développement de l’éclairage à détecteur de présence, la multiplication des pistes cyclables, l’aménagement des berges du canal du Midi ou encore l’installation de niches pour préserver la faune en ville… Chacun de ses projets pourrait fleurir dans les différents quartiers de Toulouse cette année.