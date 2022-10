Toulouse : où et comment le monument aux morts sera déplacé ?

À Toulouse, le monument aux morts, qui trône sur le boulevard Carnot, va être déplacé. Il reprendra sa place une fois les travaux de construction de la nouvelle station de métro François Verdier terminés. À terme, elle permettra la correspondance entre la ligne B et la future troisième ligne de métro.

Un chantier monumental. Les travaux préparatoires à la transformation de la station de métro François Verdier débuteront dès le premier trimestre 2023 à Toulouse. Celle-ci va en effet faire l’objet d’un grand chantier afin de devenir, dès 2028, un lieu de correspondance entre la ligne B et la troisième ligne de métro.

« En raison des travaux pour le creusement de la station, par mesure de préservation, le monument à la gloire des combattants de la Haute-Garonne sera déplacé provisoirement », explique le réseau de transport en commun Tisséo.

Le monument va être déplacé quelques mètres plus loin

L’édifice, haut de 15 mètres et pesant plus de 1 300 tonnes, va en effet être soulevé, sans être démonté. Seules ses marches le seront. Puis, entouré d’une ossature en acier et en bois, il sera placé sur une plateforme dotée de nombreuses roues. Après une rotation à 90°, le monument sera ensuite déposé quelques mètres plus loin sur une dalle en béton armé. Il se trouvera à l’entrée de l’esplanade du 19 août 1944.

« Une telle démarche devra assurer l’intégrité du monument et de ses sculptures, tout en préservant le contexte urbain des allées Forain François Verdier et ses alignements de platanes », assure Tisséo. L’exosquelette restera d’ailleurs en place durant la période de stockage, pour assurer son maintien et la répartition de son poids. Le calendrier prévisionnel des travaux annonce que l’opération devrait avoir lieu au mois de juillet 2023. L’ouvrage sera remis à sa place initiale à l’horizon 2027. Le chantier de construction de la station devrait effectivement prendre fin à cette date. Le monument sera ensuite restauré.

Une station souterraine à 35 mètres de profondeur

Lorsque le monument sera mis en sécurité, les travaux d’agrandissement de la station François Verdier pourront débuter. Celle-ci va en effet accueillir de nouveaux quais. Enfouis à 35 mètres de profondeur, ils seront desservis par la troisième ligne de métro. « La station souterraine se glissera au centre de l’intersection des allées François Verdier, de la rue de Metz et du boulevard Carnot. Elle sera accessible depuis les accès existants de la ligne B du métro. La correspondance sera effectuée au niveau de l’actuelle salle des billets de la station ligne B », détaille Tisséo. Le passage du tunnelier dans cette zone devrait être effectué au début de l’année 2026.