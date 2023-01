Végétalisation, voies vélos… Il va y avoir du changement dans l’hypercentre de Toulouse

Végétalisation de la place du Capitole, création de voies vélos et verbalisation des motards bruyants : du changement est à prévoir dans l’hypercentre de Toulouse. La mairie de Toulouse a dévoilé les 83 projets retenus lors de la concertation citoyenne “Mes idées pour mon quartier”. Six concernent l’hypercentre.

L’opération “Mes idées pour mon quartier” va entraîner du changement dans l’hypercentre de Toulouse © B.F. / Le JT

L’opération “Mes idées pour mon quartier” se concrétise. Pour rappel, la Ville l’avait lancée en juin 2021. Elle demandait aux Toulousains leurs « idées pour améliorer la vie dans leur quartier ». Ils avaient alors proposé 1 600 projets. Parmi eux, 800 ont été retenus lors d’ateliers citoyens, puis la mairie en a validé 200 selon leur faisabilité. Les habitants étaient invités à voter pour ces projets en octobre.

En tout, 4 532 personnes ont participé. « C’est un représentant pour 177 habitants », souligne Olivier Arsac, adjoint au maire chargé des commerces. À la suite du vote, 83 projets sur les 200 idées ont été retenus. 85 % d’entre eux relèvent de la thématique écologique et environnementale. Ils seront financés à hauteur de huit millions d’euros et la Ville s’engage à les réaliser « dans les deux ans ».

Création de plusieurs voies vélos dans l’hypercentre

Dans l’hypercentre de Toulouse, c’est-à-dire le quartier 1.1 Capitole, Arnaud Bernard et Carmes, six projets ont été retenus. Trois ont pour thème la “nature en ville”, un le “cadre de vie” et deux “l’éco-mobilité”. Celui qui a remporté le plus de votes dans le quartier fait d’ailleurs partie de cette dernière catégorie. Il porte sur la création de « voies vélos et piétons dédiées et bien délimitées ».

Ce projet a récolté 467 votes et fait ainsi partie du top 3 des plus plébiscités. Un budget de 150 000 euros lui sera alloué. Il n’est toutefois pas précisé où s’installeront ces voies. Toujours en ce qui concerne “l’éco-mobilité”, des stations de gonflage pour vélo seront installées « sur les trajets les plus fréquentés » dans l’hypercentre. En tout, 9 000 euros seront mobilisés pour ce projet.

Bientôt de la végétation sur la place du Capitole à Toulouse

Du côté de la catégorie “nature en ville” un projet retient particulièrement l’attention : la « végétalisation de la place du Capitole ». Avec 358 votes, celui-ci figure également sur le podium des projets ayant obtenu le plus de voix lors de l’opération. Un montant de 200 000 euros sera investi pour réaliser cette végétalisation. Impossible toutefois de savoir ce qu’il sera précisément mis en place.

La Ville n’indique pas là non plus comment elle compte s’y prendre pour végétaliser la place. Cela ne s’annonce d’ailleurs pas aisé. Il faut effectivement prendre en compte la présence du parking souterrain ou encore les nombreux événements organisés sur la place. Arbres en pots ? Jardinières ? Haies fleuries ? La Ville va devoir rivaliser d’ingéniosité pour mettre en œuvre ce projet…

D’autres lieux emblématiques de l’hypercentre végétalisés

La place du Capitole ne sera pas la seule à se verdir dans l’hypercentre dans les deux ans. En effet, les votants ont plébiscité le projet qui prévoit une “végétalisation place Saint-Sernin, rue Alsace, parvis de la gare”. Un montant de 200 000 euros sera également attribué à ce projet qui a obtenu 105 voix. Encore une fois, la mairie de Toulouse ne précise pas ce que cette végétalisation prévoit.

Enfin, le troisième et dernier projet avec pour thème la “nature en ville” porte sur « planter des arbres et plantes comestibles ». Les habitants de l’hypercentre devraient donc bientôt voir sortir de terre toutes sortes de végétaux dans leur quartier. Pour autant, les lieux où se trouveront ces arbres et plantes ne sont pas encore connus. Ce projet va représenter un budget total de 3 000 euros.

Une pénalisation des motards bruyants à Toulouse ?

Le dernier projet qui sera réalisé dans le quartier porte sur le « cadre de vie ». Il vise à « pénaliser les motards bruyants ». La Ville n’indique pas ce que cela inclut. Il est néanmoins possible d’imaginer par exemple la mise en place de radars anti-bruit. Ces derniers permettent de calculer le volume sonore des véhicules. La mairie de Toulouse en avait d’ailleurs déjà testé à titre expérimental.

Un radar anti-bruit avait effectivement été installé rue Louis Plana en janvier dernier. Un tel dispositif pourrait donc peut-être bientôt s’installer dans l’hypercentre de la Ville rose ? Ou la municipalité envisage-t-elle de renforcer les contrôles de police ? En tout cas, le montant attribué à ce projet de pénalisation « des motards bruyants » s’élève à 30 000 euros. Il avait reçu 174 voix.