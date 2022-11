Donnez votre avis sur le projet d’autoroute entre Toulouse et Castres

Ce lundi 28 novembre marque le lancement de l’enquête publique environnementale sur le projet de la future autoroute A69 qui permettra, à terme, de relier Toulouse et Castres. Les habitants ont donc la possibilité de donner leur avis sur la totalité du dossier, et ce, jusqu’au 11 janvier prochain.

Dernière étape avant le lancement des travaux. L’enquête publique environnementale concernant le projet de construction de l’autoroute A69 entre Toulouse et Castres est disponible dès ce lundi 28 novembre. Les habitants des communes concernées par la création de cet axe ont donc la possibilité de donner leur avis sur le dossier pendant les 45 prochains jours, jusqu’au 11 janvier prochain.

Pour rappel, l’autoroute A69 doit, à terme, relier Toulouse et Castres sur une distance de 62 kilomètres. Son objectif principal est de désenclaver et d’accompagner le développement économique du bassin entre Castres et Mazamet.

Comment participer à l’enquête publique ?

L’enquête publique est disponible en ligne dès aujourd’hui sur le site des registres numériques. Les propositions et remarques des participants peuvent aussi être envoyées par mail à l’adresse : ep-liaison-autoroutiere-castres-toulouse@mail.registre-numerique.fr.

Les habitants qui ne sont pas à l’aise avec les démarches numériques ont également la possibilité de consulter l’intégralité du dossier à la sous-préfecture de Castres, tout comme dans les mairies du Tarn et de la Haute-Garonne concernées par la construction de l’autoroute entre Castres et Toulouse, à savoir les mairies de Castelmaurou, de Cuq-Toulza, de Puylaurens, de Soual et de Verfeil. Tout le monde peut donner son avis ou formuler des observations dans les registres.

À quoi sert cette enquête publique ?

L’enquête publique environnementale est un passage obligatoire avant le début des travaux de construction de l’autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Elle assure « l’information, la participation du public ainsi que la prise en compte de l’intérêt des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement ».

Les remarques des habitants sont toutes enregistrées par sept commissaires enquêteurs. Ces derniers sont ensuite chargés de dresser un bilan, de faire remonter certains avis, et de transmettre un “rapport” aux préfets du Tarn et de la Haute-Garonne et à la Région Occitanie, qui décideront ou non de donner leur feu vert pour le début du chantier prévu l’année prochaine. La mise en service est prévue pour 2025.