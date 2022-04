Plaisance du Touch. Le zoo African Safari propose un programme chargé pour les vacances de Pâques

Pendant les vacances de Pâques, le zoo African Safari basé à Plaisance du Touch propose un programme riche pour les petits et grands. Bébés à découvrir et rendez-vous soignants, voici la programmation.

Entre février et mars 2022, quatre bébés porcs-épics sont nés, trois mâles et une femelle. © Zoo African Safari

24. C’est le nombre de nouveaux bébés à découvrir au zoo African Safari de Plaisance du Touch. A l’occasion des vacances de Pâques, le zoo a annoncé la naissance de plusieurs bébés. Tous les animaux sont à découvrir en plus de nouveaux rendez-vous animaux. Tous les jours, le programme est le suivant :

Rendez-vous avec les otaries : 11h, 15h, 17h ;

Observer les oiseaux en plein vol à 12h et 16h ;

Assister au goûter des animaux de 15h30 à 16h45 (suricates, loutres d’Asie, tigres, …).

De nombreuses naissances et des bébés à découvrir

Le zoo African Safari commence son communiqué de presse ainsi : « Tout d’abord, voici une excellente nouvelle pour cette espèce classée “Eteinte à l’état sauvage”. Une femelle et un mâle Oryx Algazelle sont nés respectivement le 28 février et le 6 avril ». Aya et Mahdi sont visibles au public. Tout comme à la mini ferme avec Louna, Lucio, Ange et Sora, les quatre chevreaux nés cette année.

Les petits sortent désormais de la poche de leur mère. © Zoo African Safari

Quatre wallabies également sont à découvrir. Ils sortent maintenant de la poche de leur mère et s’aventurent dans leur environnement. Le 21 mars dernier, le groupe de Mara de Patagonie s’est lui aussi agrandi avec deux petits. Entre février et mars 2022, quatre bébés porcs-épics sont nés, trois mâles et une femelle. Ils sont visibles tous les jours à 16h30 lors du goûter des porcs-épics. Du côté de la volière des ouistitis de Geoffroy, deux tout petits “bouts de chou” sont également à observer.

Cinq bébés du côté du Safari à Plaisance du Touch

Du côté du Safari, cinq bébés sont à observer depuis son véhicule. Sur les cinq, une femelle watusis née le 19 avril et quatre Cobes de Lechwe nés en janvier se déplacent en semi-liberté sur les 15 hectares du Safari. « Le saviez-vous ? Lionceaux, gnou, dromadaire, lama… D’autres petits grandissent paisiblement à African Safari. Ils adorent titiller leurs parents et jouer. Observez-les et assistez à de vrais moments de complicité ! », précise le zoo dans son communiqué de presse.

La femelle Watusis peut être aperçue du côté du Safari. © Zoo African Safari

Attention néanmoins à quelques changements du côté du zoo. Dans le but “d’améliorer l’accès au parc”, la réservation en ligne est maintenant obligatoire. Le zoo African Safari est ouvert tous les jours de 9h30 à 19h30. Tarif : 20€ pour l’adulte et 15€ l’enfant. Restauration sur place possible.